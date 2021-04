Calonge amplia la cessió del local Vimar

El Ple de Calonge i Sant Antoni ha ampliat la cessió del local que la Fundació Vilagran Maristany destinarà per ubicar-hi els seus serveis centrals. L'Ajuntament havia fet ja una la cessió d'una part d'un local situat a l'avinguda de la Unió, i ara amplia a la totalitat del local aquesta cessió. D'aquesta manera la Fundació Vimar disposarà d'un espai de gairebé 250 metres quadrats, 100 metres més dels que tenia cedits perquè hi ubiquin les oficines centrals, abans situades a Palamós. Es tracta d'un local comercial que anteriorment havia acollit el Rober Parroquial i Municipal. D'aquesta manera aquest local municipal conserva la seva funció social, un cop el Rober va finalitzar la seva activitat.

L'acord permetrà a Vimar disposar d'un nou espai de gairebé 250 metres quadrats per instal·lar-hi els seus serveis centrals des d'on gestionarà les tasques d'administració i finances, la gestió de compres, de recursos i manteniment, així com els serveis de qualitat i innovació, recursos humans, comunicació, relacions institucionals i captació de fons. La mateixa Fundació Vimar es farà càrrec de la reforma per adaptar-lo a les seves necessitats. Vimar gestiona a Sant Antoni la Llar Residència La Gavina, que dóna servei a 10 persones, ateses per 6 professionals. Aquesta residència té la seva ubicació en dos pisos cedits per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.