Denuncien un home per fer nou abocaments incontrolats de fibrociment a boscos gironins i sense cap mesura de seguretat

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 37 anys de Palafrugell (Baix Empordà) per fer nou abocaments incontrolats de fibrociment en boscos de les comarques gironines. En concret, la policia ha descobert que el sospitós va deixar els residus en zones forestals de Caldes de Malavella (Selva), Llagostera (Gironès) i Forallac (Baix Empordà). Els fets es remunten a finals de l'any 2020 quan agents de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos van trobar-se aquests abocaments, juntament amb un altre a dins del terme municipal de Caldes de Malavella que va localitzar la Policia Local.

A més del fibrociment, també s'hi van trobar diverses granotes de protecció d'un sol ús, discos de radial, guants, mascaretes, tubs, plàstics, runa, bombones de butà, fustes i restes de claus de fixació de les plaques de fibrociment utilitzats per desmuntar. Va ser aleshores quan els agents van iniciar la investigació que va concloure amb la denúncia el passat 29 de març a aquest home que tenia una empresa de neteja i manteniment que també anunciava que retirava plaques de fibrociment.

Quan la policia va haver fet les comprovacions va descobrir que el negoci no tenia cap projecte ni activitat per tractar correctament aquest material i, en canvi, el que feia eren abocaments incontrolats al medi natural. A més, els Mossos també van certificar que els dos treballadors que tenia per fer aquesta feina no estaven assegurats i els vestits d'autoprotecció que utilitzaven, i que també llançaven al bosc, no complien amb la normativa.

De fet, els investigadors van comprovar que el transport del fibrociment sovint es feia amb furgonetes de lloguer sense cap mesura de protecció, supervisió, ni posterior desinfecció.