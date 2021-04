En marxa la regulació d'accés de vehicles a Castell-Cap Roig i S'Alguer-pineda d'en Gori

La regulació de l'accés de vehicles motoritzats al camí de cala Estreta que passa pel centre de l'Espai d'Interès Natural (EIN) Castell-Cap Roig, així com l'accés a l'espai litoral de cala S'Alguer i pineda d'en Gori, ja està en marxa. Aquesta mesura s'està aplicant durant el període festiu de Setmana Santa concretament fins dimarts 6 d'abril, i en el cas de Castell, es tornarà a aplicar a partir de l'1 de maig i mentre perduri el risc d'incendis forestals. Pel que fa a la pineda d'en Gori després de la Setmana Santa, també s'aplicarà només coincidint amb els caps de setmana de maig i, de manera ininterrompuda a partir de l'1 de juny.

L'Ajuntament de Palamós aplica un any més aquesta prohibició d'accés amb l'objectiu de garantir la seguretat de les persones així com d'aquests destacats espais naturals litorals, que són molt freqüentats durant la primavera i l'estiu. Amb el tancament es vol extremar la preservació d'aquestes zones en el cas que es veiessin afectades per un incendi o emergència, alhora que es potencia l'ús sostenible i la conservació d'aquests paratges emblemàtics del municipi.

Aquesta restricció afectarà a tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquests sectors. En el cas del camí de cala Estreta aquesta mesura implica a tots els accessos a l'EIN Castell-Cap Roig. Per altra banda, pel que fa S'Alguer es limita al carrer urbanitzat que li dona accés des del camí de Cap de Planes, l'únic accessible per a vehicles, mentre que els accessos per a vianants, pel camí de ronda o pels corriols existents, seguiran oberts amb tota normalitat. Els vehicles que es desplacin a Castell podran estacionar ara a l'aparcament ubicat a la zona més propera a la platja i amb capacitat per uns 40 cotxes. Un cop aquest s'ompli els vehicles s'aparcaran en el pàrquing situat en la part superior de la plana i més proper a la carretera asfaltada que dóna accés a Castell. De moment aquesta zona d'estacionament obrirà ara amb una capacitat aproximada de 200 places.