En marxa les obres d'instal·lació d'una nova àrea d'autocaravanes a Santa Cristina d'Aro a l'esplanada del davant de la seu central del consistori. Els treballs s'estan executant per l'empresa Massachs Obres i Paisatge SLU, que ha resultat adjudicatària de les obres, amb un termini d'execució de dos mesos i mig i per un import de gairebé 40.000 euros. Les obren contemplen un punt de neteja amb una columna de servei i un embornal que possibilitin el buidat d'aigües brutes de les autocaravanes i l'abastament d'aigua, una torre d'endolls i l'obra civil necessària per a la seva connexió a la xarxa de clavegueram i a les escomeses elèctriques i d'aigua potable.