Palafrugell demana «responsabilitat» després de veure's «desbordada»

L'Ajuntament de Palafrugell fa una crida a la responsabilitat després de la important quantitat de visitants que ha rebut durant aquesta Setmana Santa. L'alcalde del municipi, Josep Piferrer, reconeix que n'hi ha hagut «més dels que esperaven» i assenyala que s'han vist «desbordats». Piferrer explica que aquesta Setmana Santa «han baixat tots» quan en anys anteriors els visitants s'havien repartit entre el Pirineu, l'interior i la Costa Brava. «Evidentment són molt benvinguts. També és casa seva, però és important que respectem les mesures contra la covid», concreta el batlle. Amb tot, Piferrer confia que tothom respecti les mesures i no hi hagi un increment de contagis. De fet, el nombre de visitants ha obligat l'Ajuntament a reforçar alguns serveis com el d'escombraries per donar resposta a les necessitats del municipi. Piferrer calcula que entre Calella de Palafrugell, Tamariu i Llafranc hi ha unes 30.000 persones, la gran majoria de segones residències de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La realitat és que aquests dies es fa difícil trobar un bar o un restaurant amb una taula lliure per dinar, un fet que Piferrer destaca com a positiu per a l'economia local. «Les ajudes que s'han pogut donar des de les administracions no compensen. El sector el que necessita és treballar», concreta. Una evidència de la forta afluència de visitants als municipis costaners de Palafrugell ha estat el reforç que ha hagut d'aplicar l'Ajuntament en serveis com el de les escombraries. Piferrer explica que havien fet una previsió, però que l'han hagut de canviar sobre la marxa perquè no podien donar resposta a les necessitats del poble.

Palafrugell no ha estat l'única població del Baix Empordà amb afluència de persones. Platja d'Aro, Palamós o Sant Feliu de Guíxols també han rebut molts visitants. Un altre cas curiós és Torroella de Montgrí, on aquest divendres el castell es va omplir de persones que hi van pujar a fer una volta.