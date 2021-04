Denuncien el camí de ronda de Palamós a tres departaments del Govern

SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori han denunciat les obres del camí de ronda de Palamós, al Baix Empordà, a tres departaments diferents de la Generalitat. En concret, l'entitat ecologista s'ha adreçat a la comissió d'Urbanisme de Girona, perquè els treballs estan pràcticament acabats, sense que l'ens els hagi aprovat. A més, SOS Costa Brava assenyala que part del traçat passa per zones qualificades com a Sòl No Urbanitzable (SNU). Les dues entitats també han entrat denúncies al Servei de Biodiversitat i Medi Natural i al Departament de Cultura perquè, a criteri seu, el camí incompleix les restriccions imposades. Les entitats lamenten la «ineficiència» de l'administració, perquè no s'ha aturat l'obra malgrat les denúncies.

En el seu nou intent d'aturar el camí de ronda de Palamós per part de les entitats ecologistes contràries al que consideren un «parc urbà», SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori han ampliat la denúncia que van posar a la comissió d'Urbanisme de Girona, perquè les obres s'estaven fent sense que aquest ens hagués donat el vistiplau, segons assegura l'entitat. Ara, a més, han denunciat davant del Servei de Biodiversitat i Medi Natural que el camí de ronda incompleix l'informe en el qual Territori demanava la «mínima artificialització» de l'espai. A aquesta segona queixa, cal afegir-hi també la presentada per SOS Costa Brava a Cultura per «l'alt intervencionisme» del projecte, malgrat que el Departament també demanava que fos «el mínim possible».

Des de SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori deixen clar que no estan en contra de la recuperació dels camins de ronda i, de fet, recorden que era una de les prioritats quan es va constituir la plataforma que agrupa diverses entitats ecologistes del litoral gironí. L'advocat de l'entitat, Eduard de Ribot, assenyala que el que els agradaria seria que s'intervingués sobre les «afectacions privades com tanques o piscines» i que es recuperés el camí de ronda.

De Ribot lamenta que «el primer model que ens proposen sigui artificial». «Una cosa és col·locar unes tanques de fusta o habilitar el pas corregint les intervencions privades i una altra és fer un parc urbà com el de Palamós. No volem intervencionisme a la natura», va assenyalar.

«Ineficiència» administrativa

Des de SOS Costa Brava lamenten que el de Palamós sigui un cas que «demostra la ineficiència dels organismes públics de Catalunya». De Ribot no entén per què les obres estan acabades i l'administració «encara no ha intervingut», malgrat que van presentar les denúncies a Urbanisme «fa mesos». «Entre uns i altres s'han anat passant la pilota», va assenyalar.

De Ribot reconeix que l'Ajuntament de Palamós es va posar en contacte amb ells i van treballar diverses propostes per tal de reduir «l'impacte del projecte inicial». L'advocat diu que s'han modificat «alguns aspectes» però ho considera «totalment insuficient».

Fonts de l'Ajuntament diuen que tot s'ha fet correctament, si bé defensen que les entitats ecologistes denunciïn l'obra si creuen que hi ha alguna irregularitat. També destaquen «l'èxit» que està tenint el camí de ronda aquesta Setmana Santa.