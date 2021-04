Desallotgen una festa amb unes 400 persones davant d'una discoteca de Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra han desallotjat una festa amb unes 400 persones que es va realitzar ahir a l'aparcament d'una discoteca de Calella.

Els fets van posar ahir cap a dos quarts de sis de la tarda, quan des dels participants en la concentració van requerir la presència d'una ambulància del SEM.

Quan hi van arribar els serveis mèdics es van trobar amb la festa il·legal i ràpidament van alertar la Policia Local. Que alhora va avisar els Mossos d'Esquadra en veure la gran quantitat de gent que hi havia concentrada.

Els Mossos hi van enviar a banda de patrulles de seguretat ciutadana algunes furgonetes de l'ARRO.

La festa es realitzava davant l'aparcament amb cotxes amb música alta i gent ballant. Però segons fonts municipals, també hi ha imatges que mostren que hi havia gent ballant a dins del local per les xarxes socials.

De fet en aquest vídeo es pot veure com els concentrats amb música ben alta gaudeixen del sol i de la festa davant la discoteca, que té llicència de bar i que funciona així en aquests moments de pandèmia.

Molts dels participants no porten ni mascareta, ni fan cas a cap mesura de seguretat i fins i tot consumeixen begudes:

Amb l'arribada de la policia, la festa es va anar apagant i al cap d'una hora, segons els Mossos, ja estava desallotjada. No va ser necessària fer-hi cap actuació de força sinó que la gent va anar marxant sense resisitir-s'hi.



Acta aixecada

En aquests moments, la Policia Local de Palafrugell té una acta aixecada contra el local i demà s'analitzarà, si pot haver-hi conseqüències penals contra els assistents i el local pel risc que podia suposar la festa il·legal, segons fonts municipals.

Festa a Begur

Aquesta festa arriba després que aquesta Setmana Santa, concretament el dissabte, els Mossos i la Policia Local en desmantellessin una altra a una casa de lloguer turístic de Begur. En total, es van denunciar 14 persones per organitzar una festa on no s'hi respectaven les mesures sanitàries de prevenció de la COVID.

