Un acusat d'una agressió sexual a Llafranc demana perdó a la víctima en un procés de mediació i accepta 2 anys de presó

Un acusat d'una agressió sexual que va tenir lloc la matinada del 24 de juny del 2019 a Llafranc, Palafrugell ha demanat perdó a la víctima en un procés de mediació i ha abonat els 10.000 euros d'indemnització que demanava la fiscalia pel dany moral causat.

El jove s'enfrontava inicialment a 9 anys de presó però la fiscalia, l'acusació particular i la defensa sol—liciten ara una pena de 2 anys perquè li apliquen una atenuant molt qualificada de reparació del dany i una atenuant d'embriaguesa perquè aquella nit havia consumit alcohol. El processat, que ha reconegut els fets a l'Audiència de Girona, no haurà d'entrar a presó amb la condició de no delinquir durant 5 anys i fer un programa formatiu d'educació sexual.