Antic&Design Empordà es constitueix com a marca i inicia una edició digital

Antic&Design Empordà es reconfigura i passa de ser una fira biennal a esdevenir una marca que vincula els principals exponents del sector al territori. Antic&Design Empordà, amb clar epicentre bisbalenc, és un ampli ventall d'antiquaris, restauradors, brocanters, artesans i productes de disseny d'allò més diversos. El projecte, plasmat en el web, brinda un catàleg d'elements que conglomera el que és innovador i, alhora, antic, amb «indissolubles i harmoniosos binomis que combinen eclecticisme i minimalisme, història i modernitat, passat i present, interiorisme i decoració, o art i antiguitat».

Com a tret de sortida de la marca Antic&Design Empordà, que romandrà activa de manera permanent, va iniciar l'1 d'abril una edició digital de la fira. La XIII edició de la mostra durarà tot el mes i oferirà més d'un centenar de productes d'una dotzena d'establiments del sector de la Bisbal i rodalies i d'arreu de les comarques gironines. La fira d'enguany, doncs, serà un aparador en línia del que s'hauria ofert presencialment, si la situació sanitària hagués permès celebrar-la de manera normal. Així, a través del web Antic&Design Empordà, es podrà accedir a l'ampli i variat catàleg de productes que ofereix la fira, filtrar-los mitjançant un buscador segons les categories indicades pels mateixos establiments i, alhora, contactar amb ells directament.

Ara com ara, Antic&Design Empordà ja conglomera més d'una vintena d'establiments de la Bisbal i rodalia. Impulsada per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, la iniciativa té vocació de creixement amb la voluntat de refermar la marca del sector al territori i consolidar-la com a «referent indiscutible».