Detingut un home que elaborava haixix de forma artesanal a Sant Feliu de Guíxols

La Policia Nacional amb col·laboració de la Policia Local ha detingut dos homes per tràfic de drogues durant el mes de març a Sant Feliu de Guíxols

En el primer dispositiu han arrestat un home que elaborava haixix de forma artesanal. Ho feia amb artefacte de construcció casolana. A més, li han comissat més de 300 plantes de marihuana en una caseta de jardineria ubicada al pati de l'habitatge.

En la segona operació han arrestat «in fraganti» un traficant que venia cocaïna a prop d'escoles del municipi. L'arrestat va fugir en veure els policies i va resistir-se a ser detingut. A aquest home li van localitzar dosis de cocaïna preparades per a la venda al detall.

El primer dels dispositius va realitzar-se el 8 de març i es va desmantellar una plantació de marihuana indoor que estava a l'interior d'una caseta de jardineria ubicada a l'interior del pati d'un habitatge de Sant Feliu. Segons la policia, els mesuraments de consum elèctric van ser claus per determinar el tipus d'il·lícit que es podria estar cometent.

Els agents durant l'entrada i escorcoll van localitzar 307 plantes de marihuana així com una determinada quantitat d'haixix compactat de forma artesanal. El detingut comptava amb un aparell per obtenir haixix de forma artesanal. Amb ell, segons explica la policia, aconseguia separar els tricomes (on es concentra el principi actiu del cànnabis) de la resta de la planta i mitjançant el seu escalfament aconseguia obtenir un potent concentrat d'haixix.

Fruit d'aquest operatiu els agents van detenir un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.



Operatiu al voltant d'escoles

En un segon dispositiu dut a terme a finals del mes de març que tenia com a objectiu la prevenció de la venda de droga al detall en les zones pròximes a col·legis. Els cossos policials van detenir un home a qui van sorprendre in fraganti venent cocaïna en les proximitats d'un centre escolar.

Aquest individu, que ja tenien fitxat, després de veure's sorprès pels agents va fugir i va intentar desfer-se de la droga que portava preparada en dosis per a la seva venda. En ser interceptat va oferir forta resistència a la seva detenció. El traficant arrestat va quedar acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i resistència a agents de l'autoritat.

A banda, els policies li van comissar vuit paperines de cocaïna, un paquet de marihuana, un d'haixix, i li van intervenir 300 euros en metàl·lic en moneda fraccionada, així com una navalla, dos telèfons mòbils i cinc targetes SIM.