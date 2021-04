Una dona resulta ferida crítica en un xoc frontal entre dos cotxes a Torrent

Una dona va resultar ferida crítica aquest diumenge a la nit en un accident de trànsit a Torrent. La víctima, de 38 anys, es troba ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta de Girona. El seu estat és greu, segons fonts del centre. En el mateix accident, un home de 52 anys va resultar ferit i també resta ingressat a planta del Trueta en estat greu.

El succés es va desencadenar aquest diumenge cap a les nou del vespre. Dos turismes que circulaven per la carretera GI-652 van xocar frontalment a l'altura del quilòmetre 2,5. Arran del succés van resultar ferits els dos conductors de cadascun dels vehicles.

La més malparada va ser la conductora de 38 anys que anava en un dels cotxes. Va quedar atrapada a dins del vehicle i no en podia sortir. Els Bombers van haver de realitzar tasques d'excarceració i la van treure greument ferida del vehicle. El SEM la va atendre i la va traslladar ferida crítica a l'hospital Josep Trueta de Girona, on ahir encara estava ingressada. El conductor de l'altre vehicle també va resultar ferit però, en el seu cas, segons el SEM, de poca gravetat. En el seu cas, també una ambulància el va traslladar fins a l'hospital Trueta, on resta ingressat en estat greu. El SEM, va destinar fins a sis vehicles al lloc i va atendre alguna altra persona ferida molt lleu al lloc, però no va haver-la de traslladar.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit per la seva banda també investiguen les causes de l'accident. Cap dels conductors va donar positiu en els testos d'alcoholèmia i drogues.

Set morts en tres mesos

Fins a set persones han mort en els tres primers mesos de l'any a conseqüència d'un accident de trànsit a les comarques gironines. D'aquests, quatre pertanyien a col·lectius vulnerables. Aquí s'inclouen tant els accidents de trànsit que han ocorregut en vies urbanes com en les carreteres. Durant l'any passat, per aquestes mateixes dates havien perdut la vida fins a vuit persones en un sinistre viari. És a dir, el 2020 va haver-hi una víctima mortal més.

L'últim sinistre mortal que s'ha produït a les comarques de Girona va tenir lloc durant el cap de setmana passat a Llagostera. Concretament, el dissabte 20 de març va perdre la vida un motorista en una sortida de via a la GI-681. El finat era un veí de Girona de 38 anys.