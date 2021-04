L'Ajuntament de Calonge renova l'enjardinament del passeig de Sant Antoni

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha substituït la major part de la gespa del passeig Josep Mundet i també ha renovat la instal·lació de reg automàtic. La gespa situada al passeig de mar havia quedat cremada com a conseqüència dels temporals d'hivern, que havien fet pujar aigua de mar a la zona enjardinada. El sistema de reg Techline tampoc funcionava correctament, ja que l'aigua salada havia saturat els orificis d'aquest sistema.

És per això que des de l'Ajuntament s'ha optat per renovar la major part de l'enjardinament amb pans de gespa que la setmana passada es van acabar de col·locar. També s'ha instal·lat un nou sistema de reg amb més cabal d'aigua i aspersors per garantir el bon funcionament. A la part de la mota situada a tocar del pont de la riera de Calonge s'ha optat per ressembrar en lloc de substituir amb pans de gespa. En aquest espai el sistema de reg ja s'havia renovat i funcionava amb aspersors, de manera que només calia tornar a sembrar la gespa que havia quedat malmesa per l'aigua de mar.