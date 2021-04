Palafrugell porta als jutjats la festa il·legal que va congregar 400 persones

L'Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà) porta als jutjats la festa il·legal que aquest diumenge va congregar unes 400 persones a l'aparcament d'una discoteca del municipi. El consistori traslladarà l'expedient del cas als jutjats, perquè l'analitzi i actuï contra els responsables del local en cas que es detecti infracció penal. En paral·lel, l'Ajuntament també farà arribar la documentació al Departament de Salut, perquè els assistents a la festa incomplien les mesures per prevenir la covid-19, i també estudia si imposarà sancions administratives als responsables del local. "Les imatges que ens han arribat són de l'interior i de l'exterior, i veiem com no es guarden les mesures dictades pel Procicat", explica l'alcalde, Josep Piferrer.

La festa il·legal va tenir lloc a la zona d'aparcament de les carpes Costa Este, situades a la carretera vella de Calella. Les imatges difoses per xarxes mostren com a la zona exterior del local, que ara funciona com a bar restaurant, s'hi van arribar a concentrar unes 400 persones diumenge a la tarda. Escoltaven música des dels cotxes, ballaven sense distàncies i molts no duien mascareta.

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra van anar-hi després de rebre una alerta del SEM (que havia enviat una ambulància al lloc després que se'l requerís per atendre un dels assistents). Eren cap a quarts de sis de la tarda. Amb l'arribada de la policia, la festa es va anar dispersant i al cap d'una hora ja no quedava ningú.

La policia va aixecar acta i aquest matí l'Ajuntament de Palafrugell ha decidit traslladar tota la informació als jutjats perquè estudiï si cal depurar responsabilitats contra el local. La decisió s'ha pres durant una reunió a tres bandes entre membres del govern municipal, responsables policials i els serveis jurídics del consistori.

En paral·lel, l'Ajuntament també enviarà la documentació al Departament de Salut i internament estudiarà si interposarà sancions administratives contra el local. "Per una banda, hem cregut oportú traslladar la informació al jutjat i a les autoritats competents; i per l'altra, pel que fa referència a l'incompliment de normatives municipals, estudiarem el cas per si s'obre un expedient que podria acabar en multes", ha concretat Piferrer.

L'alcalde de Palafrugell concreta que les imatges que els han arribat també mostren com, a dins l'establiment, "no es guardaven les mesures dictades pel Procicat". I en referència a la zona d'aparcament de les carpes, l'Ajuntament creu que els propietaris del local serien responsables del què hi va passar, perquè aquest aparcament es troba dins la finca, i quan les carpes estan tancades, la zona d'estacionament també.

Aliena al local

Per la seva banda, la patronal de la restauració i l'oci nocturn, la Fecasarm, sosté que la festa il·legal es va muntar fora de l'aparcament, i que era del tot aliena al local. La patronal també calcula que, durant aquesta Setmana Santa, i arran de les restriccions per la covid-19, el sector ha patit pèrdues de 120 milions d'euros (MEUR), dels quals 80 corresponen a restauració i els 40 restants, a oci nocturn.