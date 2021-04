Palafrugell obre expedient i denunciarà als jutjats la discoteca per la festa il·legal

L'Ajuntament de Palafrugell denunciarà als jutjats els gestors de la discoteca on es va produir la festa il·legal d'aquest diumenge i que va arribar a concentrar unes 400 persones. A banda, també enviarà l'atestat amb la informació sobre els fets al Departament de Salut de la Generalitat per si cal dirimir responsabilitats per les restriccions vigents per la pandèmia. A banda, l'Ajuntament ha obert un expedient de tipus administratiu contra aquest equipament d'oci nocturn que ara funciona, segons l'Ajuntament, com a local de restauració.

L'alcalde, Josep Piferrer, ahir va anunciar aquestes decisions preses en una reunió realitzada durant el matí entre els responsables de la Policia Local, els serveis jurídics, el secretari municipal i el govern local. Piferrer assegura que s'ha recollit tota la informació i es denunciarà tant al jutjat com a Sanitat» la situació viscuda aquest diumenge a Palafrugell i que va comptar amb centenars de persones que no respectaven les restriccions covid.

Aquesta discoteca, anomenada les Carpes de la Costa Este, està situada a la carretera antiga que uneix Palafrugell amb Calella, una àrea que no és cèntrica i, per tant, queda allunyada dels dos nuclis. Preguntat sobre si anteriorment hi havia hagut problemes per incompliments covid, el batlle va ressaltar que «sí que tenim indicis» però tampoc va precisar exactament quines possibles irregularitats s'havien trobat.

«El 99% ha complert»

A banda, va remarcar que el «99% dels bars i restaurants han complert durant la Setmana Santa i és un greuge comparatiu per la resta el que ha passat», ja que al seu parer aquesta discoteca s'ha beneficiat de no complir amb les restriccions, va dir, com s'ha vist amb la festa il·legal de diumenge.

Sobre les responsabilitats de la festa il·legal, el batlle va explicar que s'ha optat per «anar contra els qui gestionen l'activitat» perquè recorda que de l'aparcament -lloc on es va fer la festa- «també en són responsables, i alhora de la seva seguretat».

Festa sense mesures

La festa il·legal realitzada a l'aparcament de la discoteca de Palafrugell va aplegar unes 400 persones. La Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra la van desallotjar cap a dos quarts de sis de la tarda, quan des dels participants en la concentració multitudinària de Calella van requerir la presència d'una ambulància del SEM. Quan hi van arribar els serveis mèdics es van trobar amb una festa il·legal i van avisar la policia.

La Policia Local va aixecar acta contra la discoteca i el desallotjament fet amb els Mossos va resoldre's sense incidents. Aquesta festa es va conèixer sobretot arran d'un vídeo que s'ha fet viral on s'observa com els concentrats criden i ballen amb música ben alta. Gaudeixen del sol i de la festa i molts dels participants, a més, no porten mascareta, ni fan cas a cap mesura de seguretat i consumeixen begudes.