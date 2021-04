Un violador confés demana perdó a la víctima i evitarà la presó gràcies a la mediació

L'Audiència de Girona va jutjar ahir una violació que va tenir lloc a Llafranc durant la nit de Sant Joan de 2019. L'acusat va admetre els fets davant del tribunal, però ja ho havia fet prèviament durant un procés de mediació amb la víctima que ambdós van iniciar voluntàriament, i li va demanar perdó. Es tracta d'un procés poc comú en l'àmbit penal, i encara més reduït en casos d'agressió sexual.

Durant la vista, que es va celebrar ahir a la secció tercera, l'acusat va tornar a confessar els fets durant l'interrogatori de la fiscal. Tal com exposaven les acusacions, l'agressió es va produir cap a dos quarts de sis de la matinada del 23 de juny de 2019 a Llafranc. L'acusat i la víctima van anar en un pis del municipi i en un primer moment van tenir relacions sexuals consentides. Amb tot, en un moment donat l'acusat va proposar tenir relacions per via anal, i la víctima va negar-s'hi. El processat, però, no va fer cas del rebuig de la noia i va pegar-li per tal d'acovardir-la i «menystenir la seva integritat física», subratllen les acusacions. Llavors va violar-la.

Arran de l'agressió, la víctima va patir diverses lesions. Després de la compareixença judicial, el jutge del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de la Bisbal d'Empordà va imposar a l'acusat una ordre d'allunyament. El relat, doncs, va ser subscrit per l'acusat, que també va explicar que en el moment d'agredir la noia anava begut.

Durant la mediació, l'acusat va demanar perdó a la víctima i va pagar-li 10.000 euros pels danys morals que li va ocasionar.

Inicialment, les dues acusacions demanaven nou anys de presó per a l'acusat per un delicte d'agressió sexual. Tot i això, tenint en compte el procés previ de mediació al qual ambdós van acollir-se de forma voluntària i lliure, segons van afirmar tots dos durant el judici, l'acusat finalment no anirà a la presó. El cas ha quedat vist per a sentència, però les acusacions van acordar aplicar dues atenuants -embriaguesa i reparació del dany- que han rebaixat la petició fins als dos anys, fet que permet suspendre la condemna a canvi de no cometre cap delicte. Va ser la defensa qui va sol·licitar la petició de suspensió, un extrem al qual totes les parts van mostrar-se favorables.

«El processat ha demanat perdó a la perjudicada, i d'aquesta manera ha reparat una part del dany que li ha causat, per això no ens oposem que se li suspengui la pena de presó», va indicar la fiscal Luciana Remacha, davant la petició de la defensa.

L'advocat de l'acusació particular, Benet Salellas, també va mostrar-se favorable a la suspensió. «No només no ens oposem que se suspengui l'entrada a la presó, sinó que instem que se suspengui per petició expressa de la víctima», va indicar Salellas, ja que la noia va declarar a través de videoconferència. «Volem fer valdre el procés de mediació i reparació que s'ha dut a terme durant el procediment, gràcies al qual la perjudicada s'ha sentit restaurada des del punt de vista econòmic i moral», va assegurar l'advocat.

L'acusat no podrà cometre cap delicte durant cinc anys i no podrà acostar-se a la víctima durant el mateix període de temps.

A més, també haurà de fer un curs d'educació sexual com a condició per eludir la pena de presó. En canvi, pel que fa a la responsabilitat civil, no haurà de pagar res perquè ja va fer-ho durant el procés de mediació.