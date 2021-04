Comença el judici contra un home que va matar el germà a cops de crossa a Palafrugell

La secció tercera de l'Audiència va iniciar ahir el judici amb jurat popular que haurà de decidir si l'home que va matar el seu germà a cops de crossa el 24 d'agost de 2018 a Palafrugell ho va fer premeditadament o si per contra ho feu en defensa pròpia.

Durant la primera sessió es va escollir els membres del jurat, que van escoltar les tesis de les dues parts. El fiscal del cas, Enrique Barata, sosté que l'acusat va matar la víctima intencionadament (o almenys essent conscient de les possibles conseqüències). Ho va fer després d'una forta discussió al pis on vivien de Palafrugell, i el colpejà amb unes crosses al cap de la víctima «de manera brutal i constant».

«No és fàcil trencar el crani i encara menys amb unes crosses, però l'acusat ho va fer, això implica que va colpejar-li amb molta violència», va subratllar Barata durant el seu torn per justificar els 14 anys de presó que demana per l'acusat, a qui li imputa un homicidi. A més, com a resposta a la tesi de la defensa, que assegura que la víctima tenia un historial violent, va aclarir que tant la víctima com el processat eren «coneguts» pel seu tarannà «violent» i per ser consumidors «històrics» de diversos tipus de drogues. «Sembla que la defensa vulgui donar la culpa a la víctima de la seva pròpia mort», va retreure el fiscal. Després de la forta pallissa, la víctima va quedar estesa a terra per culpa d'una hemorràgia que va ser fatal. A més, «l'acusat no va demanar ajuda fins hores després de la seva mort», retreu.

De fet, en un primer moment aquest va negar qualsevol connexió amb la víctima i va avisar de l'incident al·legant que se l'havia trobat estès a terra en tornar al domicili. Va ser durant la reconstrucció dels fets quan va admetre haver format part de la discussió prèvia a la seva mort. L'acusació pública indica que el processat havia acumulat durant temps una rancúnia contra la víctima motivada per un historial de deutes econòmics i una mala relació familiar.

En tot cas, la defensa de l'acusat nega aquesta tesi i manté que no volia matar el seu germà i que ho feu en defensa pròpia. Aquell dia, segons argumenta, havien pres drogues i alcohol, i van iniciar una discussió violenta. Va ser la víctima qui va abraonar-se contra l'acusat i li va començar a propinar cops amb la crossa. L'altre l'hi va aconseguir treure i va colpejar-lo en defensa pròpia. Segons aquesta tesi, no es pot jutjar l'acusat per homicidi, sinó que cal rebaixar els fets a un cas de lesions o d'homicidi imprudent, que impliquen penes de fins a quatre anys de presó.