Empresaris de Platja d'Aro reclamen un tancament perimetral provincial per no "tallar" la recuperació de Setmana Santa

L'Associació d'empresaris de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró (ADEM) reclama que es revoqui el confinament comarcal i se n'apliqui un de "provincial" per "no tallar la lleugera recuperació" de la Setmana Santa. El sector assegura que la Costa Brava centre ha recuperat les xifres de visitants de fa dos anys i que això els convida a l'"optimisme" però que les noves restriccions que entraran en vigor aquest divendres poden empitjorar la situació. "Aquesta Setmana Santa ha suposat un punt d'inflexió per al teixit empresarial de la zona, que busca estabilitzar una situació que s'havia complicat posant en perill el futur de molts negocis", afirmen en un comunicat.

En aquest sentit, asseguren que els dies festius han sigut un "baló d'oxigen" però que cal una continuïtat, que focalitzen en la propera edició de la 'Botiga al carrer', prevista per la primera setmana de maig.

La 20a edició de la fira s'havia de celebrar el passat mes de març però ja es va posposar per la situació sanitària. Des d'ADEM recorden que l'any 2019 més de 25.000 persones van visitar el centre de Platja d'Aro.

El president i portaveu de l'associació, Manel Canadell, insisteix en la "responsabilitat de tots en l'àmbit de la prevenció i la seguretat perquè, gradualment, es torni a la normalitat i a l'activitat comercial després d'un any realment complicat".