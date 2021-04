Els investigadors afirmen que la primera versió de l'acusat de matar el germà a Palafrugell "no quadrava" amb les proves

El matí del 24 d'agost del 2018, l'acusat de matar el germà a cops de crossa a Palafrugell va anar a demanar ajuda a l'oficina d'atenció ciutadana dient que, quan s'havia aixecat, havia trobat la víctima estesa a terra. Fins al domicili, hi va anar una patrulla de la Policia Local que ja va sospitar que es tractava d'una mort violenta per la quantitat de sang que hi havia. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona es va fer càrrec del cas. Al judici, un dels investigadors ha afirmat que de seguida es van adonar que la primera versió de l'acusat "no quadrava" amb l'escena del crim. Va ser durant la reconstrucció que el processat va confessar que s'havien barallat i l'havia colpejat amb la crossa.