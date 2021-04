La Policia Local de Calonge torna a fer hores extres després d'un acord amb l'ajuntament.

Les havia deixat de fer a principis de febrer com a mesura de pressió per aconseguir millores en el cos de seguretat. El CSIF va denunciar que els efectius feien 40 hores setmanals, 5 més que la resta de treballadors municipal, i no les cobraven. Un tema que l'ajuntament va emplaçar a resoldre's a la mesa de negociació.

Un acord al qual es va arribar a finals de març i que ahir es va signar en la mesa per posar fi a aquest excés d'hores. Un acord però que suposa, segons l'ajuntament, un pacte més global i que passa per l'actualització de les retribucions que perceben els membres d'aquest cos, vinculat a diversos conceptes de productivitat.

Des de CSIF-Girona celebren l'acord i en un comunicat, destaquen que "queden moltes coses per fer, però és un bon començament, i des del CSIF estem disposats a negociar i debatre fins a l'extenuació perquè els treballadors de Calonge i Sant Antoni recuperin els drets perduts per anys de retallades. Aquesta plantilla necessita estabilitat, continuarem insistint que s'abusa de la temporalitat".

D'altra banda, agraeixen a "l'Alcalde la seva implicació personal, ja que sense aquesta intervenció, aquest acord no hagués estat possible i volem fiar-nos de la seva paraula d'arribar a futurs acords per a millorar les condicions laborals per a aquesta Policia Local", ressalten.

Segons l'ajuntament, el pacte passa per la revisió del conveni col·lectiu que regula les condicions laborals dels membres d'aquest cos.

Entre les mesures destacades hi ha "la regulació del complement de productivitat". Aquest complement ja estava vigent des de l'any 2013 i ara queda regulat establint diferents conceptes i imports que permetran percebre els imports vinculats a la productivitat.



Revisió de complements

L'acord també preveu una dotació de 40.000 euros per aquest any i pels anys 2022 i 2023, per a la revisió dels complements específics dels membres del cos de la Policia Local de les escales bàsica i intermèdia, mitjançant l'increment dels punts del complement específic, distribuïts de manera lineal entre tots els llocs de treball de les escales referides. A efectes pràctics això suposarà una actualització escalonada de les retribucions que reben els membres d'aquest cos.



Sis nous efectius en tres anys

Aquest pla triennal d'increment salarial els anys 2021, 2022 i 2023 suposa, segons el consistori "una consolidació de l'increment retributiu i va vinculat al compliment d'obligacions laborals". L'Ajuntament també manté el compromís d'incrementar la plantilla en 6 efectius durant els 3 anys vinents. Aquest increment d'efectius, diu el consistori, també s'estudia reforçar-lo durant l'estiu.

L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, valora molt positivament aquest acord i en comunicat diu que "la negociació amb Policia Local ha arribat a bon port. Sempre he tingut la porta oberta a parlar i arribar a un acord, i ara posem punt a final a un conflicte que el nou govern ens vam trobar sobre la taula quan vam entrar. Des del govern hem fet una proposta que creiem raonable i mesurada, que permet millorar les condicions de la policia i que estem segurs que es traduirà en una millora dels serveis a la ciutadania".