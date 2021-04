Absolt un acusat d'incitar l'odi cap a un veí de l'Estartit per difondre per internet un vídeo arrancant llaços grocs

Un jutjat ha absolt un home que s'enfrontava a 3 anys de presó acusat d'un delicte d'incitació a l'odi. Segons la sentència, el processat va penjar a Facebook un vídeo on apareixia el denunciant arrancant llaços grocs a Viladamat (Alt Empordà) el 19 de febrer del 2018, l'identificava pel nom i deia que vivia a l'Estartit. La fiscalia considerava que això havia provocat que apareguessin pintades a casa del denunciant. La sentència conclou que la publicació "no té entitat suficient" per ser "una conducta que generi o fomenti un clima d'hostilitat, odi o discriminació" i afegeix, a més, que "les persones contràries a la independència de Catalunya tampoc mereixen la consideració de ser un col·lectiu especialment vulnerable".

El cas que ara el jutjat penal 2 de Girona ha sentenciat es remunta al 21 de febrer del 2018. Aquell dia, l'acusat va publicar un vídeo en un grup de Facebook anomenat 'L'Ull de Torroella de Montgrí/L'Estartit' i que tenia uns 1.400 seguidors. A les imatges, gravades dos dies abans, s'hi veia el veí de l'Estartit arrencant llaços grocs dels fanals de Viladamat.

L'encausat va acompanyar el vídeo d'un comentari on identificava el veí amb noms i cognoms, hi enllaçava el seu perfil de Facebook i deia que també l'havien vist arrencant llaços a l'Estartit. Hores després que sortís publicat aquest comentari, segons recull la sentència, "persones desconegudes" van fer pintades amb esprai de color groc a casa del veí (entre d'altres, a la façana i a les portes del garatge).

Dies més tard, en concret la matinada del 12 al 13 de març del 2018, més "desconeguts" van fer noves pintades a la casa del veí de l'Estartit. Van fer gargots amb esprai de color groc, van dibuixar llaços i van escriure 'PIM PAM PUM'.

La fiscalia sostenia que les pintades eren "conseqüència directa" de la publicació del vídeo i l'acusava d'un delicte d'incitació a l'odi pel qual demanava 3 anys de presó i multa de 3.600 euros. La defensa, encapçalada per la lletrada Montserrat Vinyets, demanava l'absolució.

La titular del penal 2, la magistrada Mercedes Alcázar, conclou que difondre el vídeo "no deriva en una qualificació com la realitzada pel ministeri fiscal". I apunta que "la simple publicació no té suficient entitat com per entendre-la com una conducta que, per la seva naturalesa, generi o fomenti un clima d'hostilitat, odi o discriminació contra un col·lectiu protegit".

La sentència argumenta que "les persones contràries a la independència de Catalunya tampoc mereixen la consideració de ser un col·lectiu especialment vulnerable" i la magistrada també recorda que el denunciant havia fet pública la seva ideologia quan es va presentar a les llistes d'un partit unionista.

Aquí, la sentència recull que el delicte d'incitació a l'odi se circumscriu exclusivament a "aquelles accions que afectin a membres de grups vulnerables, fragilitzats o no dominants": "Només ha d'existir sanció quan les conductes de l'autor del delicte puguin ser expansives als demés membres del col·lectiu víctima".

Amb aquests arguments, el jutjat resol absoldre el processat perquè "no ha quedat acreditat" que la publicació que va fer al Facebook "incités a la discriminació, atemorís algun grup vulnerable o provoqués que es fessin les pintades i desperfectes a la seva propietat".



Absolt d'amenaces lleus

La fiscalia també acusava un directiu de l'Uni Girona d'un delicte lleu d'amenaces per haver trucat el denunciant l'endemà de la publicació del vídeo. Segons la sentència, el veí de l'Estartit va rebre la trucada cap a quarts de quatre de la tarda i, quan va despenjar, a l'altra banda una veu masculina li va dir: "Si no puc venir, ja vindran els meus amics a saludar-te efusivament".

Per aquests fets, s'enfrontava a una multa de 900 euros. L'encausat no va anar al judici però la llei preveu que se'l pugui jutjar en absència perquè la pena era inferior a 2 anys de presó. El ministeri públic també volia que els dos acusats indemnitzessin el veí de l'Estartit amb 1.568,15 euros (pel cost d'esborrar les pintades).

"El contingut de la trucada no compleix, tampoc, els elements del tipus penal pel qual se l'acusat", argüeix la sentència que sosté que anar a saludar "efusivament" algú "no està anunciant la comissió de cap mal contra la persona o béns del denunciant o de la seva família, ni directa ni indirectament".

"Per tot allò exposat, procedeix l'absolució dels dos acusat en no quedar acreditat els elements dels tipus penals pels quals estaven acusats", conclou la sentència. La resolució no és ferma i es pot recórrer a l'Audiència de Girona.

El directiu de l'Uni Girona ha fet una piulada anunciant l'absolució i agraïnt la feina a la seva lletrada: "Torno a Twitter per dir-vos que ens han absolt de la demanda que ens va presentar el feixista (i aquí afegeix el nom del denunciant). Moltes gràcies a l'advocada Montserrat Vinyets per tot i per la paciència"