El fratricida de Palafrugell no recorda colpejar al seu germà al cap

"Ell em picava a mi tant com jo el picava a ell. Que potser jo vaig parar més cops? Pot ser", ha declarat l'acusat de matar el germà a cops de crossa a Palafrugell (Baix Empordà) la nit del 23 al 24 d'agost del 2018. El processat sosté que es va defensar i ha assegurat que ara "no recorda" haver-lo colpejat al cap ni haver-lo vist desplomar-se a terra, tal com va admetre en el moment dels fets. L'acusat ha explicat que culpava la víctima d'haver-se reenganxat a les drogues quan el va acollir a casa sortint de la presó i sosté que la relació va anar a pitjor quan es van quedar sense diners. El fratricida confés afirma que aquella nit "no sabia ni on era" però recorda estar "molt enfadat" amb la víctima perquè creia que li "fotria el pal".