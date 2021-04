La policia de Calonge acorda amb el govern fer hores extres

La Policia Local de Calonge i Sant Antoni torna a fer hores extres després d'un acord amb l'Ajuntament. Les havia deixat de fer a principis de febrer com a mesura de pressió per aconseguir millores en el cos de seguretat. El CSIF va denunciar que els efectius feien 40 hores setmanals, 5 més que la resta de treballadors municipals, i no les cobraven. Un tema que l'Ajuntament va emplaçar a resoldre a la mesa de negociació.

Un acord al qual es va arribar a finals de març i que ahir es va signar en la mesa per posar fi a aquest excés d'hores. Un acord, però, que suposa, segons l'Ajuntament, un pacte més global i que passa per l'actualització de les retribucions que perceben els membres d'aquest cos, vinculat a diversos conceptes de productivitat. Des del CSIF celebren l'acord i en un comunicat, destaquen que «queden moltes coses per fer, però és un bon començament, i des del CSIF estem disposats a negociar i debatre fins a l'extenuació perquè els treballadors de Calonge i Sant Antoni recuperin els drets perduts per anys de retallades. Aquesta plantilla necessita estabilitat, continuarem insistint que s'abusa de la temporalitat». D'altra banda, agraeixen a «l'alcalde la seva implicació personal, ja que sense aquesta intervenció, aquest acord no hagués estat possible i volem fiar-nos de la seva paraula d'arribar a futurs acords».

Segons l'Ajuntament, el pacte passa per la revisió del conveni col·lectiu que regula les condicions laborals i entre les mesures destacades hi ha «la regulació del complement de productivitat». Un complement ja estava vigent des de l'any 2013 i ara queda regulat establint diferents conceptes i imports, diu el consistori.

Més agents

L'acord també preveu una dotació de 40.000 euros per aquest any i pels anys 2022 i 2023, per a la revisió dels complements específics dels membres. L'Ajuntament també vol incrementar la plantilla en sis efectius durant els tres anys vinents. També s'estudia reforçar-los durant l'estiu. L'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, valora molt positivament l'acord i «estem segurs que es traduirà en una millora dels serveis a la ciutadania», assegura.