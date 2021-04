PSC de Palafrugell lamenta «manca» de previsió del govern

El PSC de Palafrugell es queixa de «manca» de previsió del govern pel que fa als serveis públics a disposició de la ciutadania per Setmana Santa. El portaveu del partit municipal socialista, Juli Fernández, troba «molt lamentable» que el govern local «no tingués previstes actuacions per complementar serveis públics, com la neteja i recollida de residus, aparcaments públics o seguretat ciutadana». Pel portaveu socialista, de les dades d'ocupació del cap de setmana anterior a la Setmana Santa, ja es podria preveure una gran afluència de gent al nostre municipi, i opina que el govern «tenia l'obligació de reforçar els serveis públics per donar resposta a la gran quantitat de gent que ens visitaria». «Hem pogut observar les papereres plenes, escombraries sense recollir, aparcaments públics de Llafranc i Calella tancats, sense reforç d'agents cívics», nombra Fernández.

D'altra banda, el grup socialista també denuncia les actuacions incíviques d'una minoria dels visitants, però assegura que «això no pot justificar la manca de planificació i previsió d'un govern que una vegada més s'ha demostrat incapaç de gestionar la realitat del nostre municipi, un municipi que ha quedat molt clar el seu potencial turístic i les conseqüències positives pel nostre comerç».

Falta d'anticipació

Pel que fa a la festa il·legal, el portaveu lamenta la mala imatge que va provocar, però anticipa que es tractava d'una festa anunciada a totes les xarxes socials i que el govern «tenia l'obligació de preveure». «Amb els responsables de l'establiment, les conseqüències d'aquests tipus d'activitats, amb presència policial molt abans de l'hora de tancament i obligant la propietat a la contractació de vigilants per controlar els aforaments i també el mateix aparcament exterior», descriu Juli Fernández.