El fratricida diu que el germà el va atacar primer amb la crossa

L'home acusat de matar el seu germà a Palafrugell el 2018 després d'una forta discussió va negar ahir que tingués cap intenció de provocar-li la mort. Va admetre que van tenir una baralla «molt forta» dins de casa que va començar perquè la víctima «em va robar la cartera per comprar drogues». I segons va assegurar el processat, no era la primera vegada que li robava sinó que era un fet habitual des que el germà havia sortit de la presó uns mesos abans i havia anat a viure amb ell.

És a dir, la seva versió nega la tesi del fiscal, que el fa responsable d'un homicidi pels quals li demana 14 anys de presó, ja que encara que no hagués estat premeditat, «la voluntat de matar pot sorgir de cop», va justificar Enrique Barata. I en aquest cas hauria sorgit en el transcurs d'una baralla que va resultar ser mortal.

Segons va subratllar l'acusat durant la seva declaració, va ser la víctima qui començà a colpejar-lo amb la crossa, i que ell va tornar-s'hi per defensar-se. A partir d'aquí, «no recordo gairebé res perquè quan m'enfado m'encego i no sóc jo, i a més havia consumit alcohol i drogues», va declarar.

La qüestió central que haurà de resoldre el jurat popular el dilluns vinent a la secció tercera de l'Audiència de Girona és precisament si en algun punt la baralla es va transformar en agressió, tal com afirma l'acusació. Segons aquesta tesi, la víctima va caure a terra arran dels cops rebuts, i l'acusat li hauria colpejat el cap contra el sòcol, on es van trobar restes de sang i pèls de la víctima.

Aquesta versió és diferent de la inicial, que suggeria que l'única arma que l'acusat va utilitzar era la crossa que va treure-li al germà mentre es barallaven. De fet, aquest extrem el van descartar ahir els metges forenses que van explorar el cadàver i van practicar-li l'autòpsia. La crossa és un objecte massa poc contundent tenint en compte la importància dels cops que la víctima tenia al cap. Difícilment, segons van indicar, eren cops que l'home pogués patir en caure a terra, ja que en tenia quatre i no només un. Això, segons el fiscal, «reforça» la idea que es tracta d'un homicidi intencional, ja que l'acusat hauria necessitat una arma «més contundent» que creu que és el tros de sòcol que es va trobar al costat del cos. El processat, però, va dir que més enllà de la crossa, també el va colpejar amb la corretja del gos. Es tracta d'un detall que no havia explicat fins ara, perquè «me n'he recordat ara».

En tot cas, l'acusat assegura que quan la víctima va caure a terra i no es movia, va pensar que «exagerava» i va prendre-li el pols per assegurar-se que seguia viu. Va anar a dormir i l'endemà se'l va trobar en mig d'una bassa de sang que prèviament no hi havia.

«El meu germà era conflictiu»

Durant la seva declaració, l'acusat va explicar que el seu germà era una persona molt conflictiva que sempre havia provocat problemes a la família. «M'ha robat durant tota la vida», va manifestar, «devia diners a molta gent i era temut perquè amenaçava en fer mal», va afegir. De fet, la víctima no tenia relació amb ningú més a part del seu fill, que durant la seva declaració va renunciar a ser indemnitzat pels danys morals. També va al·legar que va cometre un «greu error» quan va acceptar que el seu germà visqués amb ell, i que ja havia estat alertat per la seva germana que tindria «problemes».

De fet, la defensa de l'acusat, Nerina Vidal, va subratllar que «és insòlit que una família no es personi com a acusació davant la mort d'un familiar, i en aquest cas no només no s'han personat, sinó que els familiars han declarat a favor de l'acusat». Per això, demana «proporcionalitat», i que el jurat apreciï una voluntat de danyar, però no de matar. «Fer mal és típic d'una baralla, que és el que va passar aquí», va ressaltar Vidal. El dilluns el jurat emetrà el seu veredicte.