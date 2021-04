La nova unitat de biologia molecular de Palamós permet ampliar la detecció d'infeccions de transmissió sexual

El laboratori de l'hospital de Palamós va incorporar el mes de febrer la tècnica diagnòstica PCR múltiplex. Arran de la pandèmia, el centre va crear la unitat de biologia molecular per adaptar-se i poder analitzar els test PCR del Baix Empordà i agilitzar així els diagnòstics de casos de covid-19 de la província de Girona.

La incorporació d'aquesta tècnica, però ha permès obrir-se a altres possibilitat, com ara la detecció de malalties i infeccions de transmissió sexual (ITS). Fins ara, es disposava d'una prova PCR que detectava patògens com la clamídia i la gonorrea.

La nova PCR és més completa i permet detectar altres patògens com micoplasmes i tricomones, que abans es diagnosticaven per visualització directa del protozou a través d'un microscopi o per cultiu.

Amb la incorporació de la prova i el diagnòstic, l'hospital de Palamós se suma a altres centres de la província que ja realitzen aquestes proves.

Es calcula que anualment uns 367 milions de persones contrauen algunes de les principals infeccions de transmissió sexual com són la clamidiosi, gonorroea, sífilis i tricomoniasi. A banda d'això, més de 290 milions de dones estan infectades pel virus del papil·loma humà.

De les principals ITS, quatre d'elles es poden curar: la sífilis, la gonorrea, la clamidiosi i la tricomoniasi. Mentre que les altres quatre, de caràcter víric, malauradament, no són curables: l'hepatitis B, l'herpes simple, la sida i el virus del papil·loma. Malgrat això, existeixen tractaments que poden atenuar o modificar els símptomes de la malaltia.