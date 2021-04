Denuncien a Albons una empresa que transportava 8 viatgers sense autorització

Els Mossos d'Esquadra han denunciat a Albons una empresa que realitzava transport de viatgers sense autorització específica.

Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit van aturar una furgoneta i van sancionar la conductora amb 8.000 euros per dues infraccions molt greus.

Els fets es van desencadenar el 8 d'abril quan agents de Trànsit feien un control de transport de viatgers a la carretera C-66, al punt quilomètric 66, dins el terme municipal d'Albons. Pels volts de dos quarts de quatre de la tarda van aturar una furgoneta que anava ocupada per la conductora i vuit viatgers.

Quan els policies van comprovar la documentació de la furgoneta van veure que no disposava de la corresponent autorització de transport VTC (vehicle de lloguer amb conductor), ni tampoc tenia l'autorització específica per fer transport públic de viatgers d'ús especial amb reiteració d'itinerari, calendari i horari, segons informen els Mossos en un comunicat.



Contracte privat

La conductora només disposava d'un contracte administratiu privat signat entre les parts com a document acreditatiu per fer el trajecte. Pel que respecta a la targeta de transport VTC, tampoc estava vigent, ja que encara estava en tràmit de canvi de nom.

Davant les evidències els Mossos van interposar dues denúncies per infringir la normativa de transports de viatgers per carretera: una per manca de targeta de transports VTC i l'altre per manca d'autorització específica. El total de les denúncies ascendeix a uns 8.000 euros, ja que es tracta de dues infraccions molt greus.

Els Mossos d'Esquadra informen que realitzen periòdicament controls de transports de viatgers per detectar possibles irregularitats i garantir la seguretat d'aquests transports. Aquests controls també ajuden a disminuir o erradicar l'intrusisme en aquesta activitat.