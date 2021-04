L'acusat de matar el germà a cops de crossa a Palafrugell, culpable d'homicidi

El jurat popular ha declarat l'acusat de matar el germà a cops de crossa a Palafrugell (Baix Empordà) culpable d'homicidi. El veredicte recull que la matinada del 24 d'agost del 2018 "una baralla va acabar en una agressió" i que el processat va propinar "una insistència de cops" a la víctima, sobretot al cap. El jurat sosté, però, que Rafael Cortés no va actuar amb abús de superioritat perquè els dos germans "estaven molt malalts" i no hi havia desproporcionalitat física. Sí que li aprecien l'agreujant de parentiu i dues atenuants: una de drogoaddicció perquè és "politoxicòman i alcohòlic" i una altra d'arravatament. El fiscal demana 12 anys i mig de presó i la defensa la pena mínima.