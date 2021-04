Els opositors a Vacamorta volen que s'investigui el director de l'Agència Catalana de Residus per desobediència

Els opositors a l'abocador de Vacamorta volen que un jutjat investigui per desobediència el director de l'Agència Catalana de Residus (ARC), Josep Maria Tost. El fan responsable de la "voluntat manifesta" de la Generalitat per buidar l'abocador i subratllen que, deu anys després de la primera sentència que ordenava retirar els residus del paratge, el Govern només ha "dilatat terminis" i ha "intentat incomplir" la resolució. Per això, han presentat un nou incident d'execució de sentència davant del TSJC. Reclamen a l'alt tribunal que forci la Generalitat a buidar ja Vacamorta i que es faci servir els diners de la fiança i de l'assegurança contractada per l'antiga gestora –Recuperació de Pedreres SL- per afrontar "les despeses dels treballs".

Nou capítol de tot el serial judicial que envolta Vacamorta. Ahir, la Generalitat va fer públic que optava per traslladar els residus a un radi màxim de 80 quilòmetres i que ja estudia on fer un nou abocador. I avui, els opositors al projecte han tornat a collar el Govern perquè executi el buidatge d'una vegada per totes.

La Plataforma Alternativa a l'Abocador de Cruïlles (PAAC) i els ecologistes CEPA-EdC han presentat un nou incident d'execució de sentència al TSJC. És el segon que interposen davant la sala contenciosa que, ara fa deu anys, va dictar la sentència que obligava a retirar els 2,7 milions de tones de deixalles que s'acumulen al subsòl del paratge.

A l'escrit els opositors repassen tot el recorregut judicial que ha tingut Vacamorta. Partint de la primera sentència del TSJC, passant per la del Suprem i acabant per tots els recursos i incidents que ha interposat tant una com altra part.

Tant la PAAC com el CEPA-EdC subratllen que, de tot plegat, se'n desprèn "la voluntat manifesta" de la Generalitat d'incomplir la sentència que obliga a buidar l'abocador. Asseguren que a principis del 2020 els treballs per retirar les deixalles i restaurar el paratge ja s'haurien d'haver enllestit. Però que a dia d'avui "l'execució de la sentència ni tan sols s'ha iniciat".

Els opositors acusen la Generalitat d'haver "intentat incomplir els terminis de manera reiterada" per evitar buidar Vacamorta i asseguren que ha fet d'això "una aposta estratègica". "Un cop ha iniciat els projecte d'estudi del buidatge i les proves pilot, ha utilitzat qualsevol moment per dilatar encara més el procediment", subratllen a l'escrit que han presentat davant del TSJC.

Investigar el director de l'ARC

A l'escrit, els opositors a Vacamorta recorden que l'estiu de l'any passat –i precisament, a instàncies del TSJC- el Departament de Territori va nomenar Josep Maria Tost com a "responsable personal" de l'execució de la sentència. Per això, assenyalen el director de l'ARC per aquest "incompliment manifest i reiterat" i reclamen que, en paral·lel a ordenar que es buidi l'abocador, se l'investigui per desobediència.

"Concretament, interessem que es dedueixi testimoni de particulars al jutjat d'instrucció de Barcelona per la possible comissió d'un delicte de desobediència per part del senyor Josep Maria Tost", recull l'incident presentat davant del TSJC.

Executar la fiança i l'assegurança

En paral·lel, la PAAC i el CEPA-EdC també volen que l'alt tribunal català forci el Govern a utilitzar tant la fiança com els diners de l'assegurança de danys contractada per l'antiga gestora de Vacamorta (Recuperació de Pedreres SL). Ho reclamen "expressament" al TSJC davant l'argument de la Generalitat que la millor opció és segellar el dipòsit i deixar els residus allà on són ara, perquè buidar l'abocador té "un elevat cost econòmic".

Segons recull l'incident d'execució, quan la Generalitat va concedir la llicència ambiental de Vacamorta (que ha estat el focus del litigi), Recuperació de Pedreres SL va dipositar una fiança inicial de 209.301,21 euros (que s'anava incrementant en funció de les tones de deixalles que s'anaven llançant a l'abocador).

A aquesta fiança, se n'hi va afegir un d'addicional de 118.406,25 euros. I a això, s'hi suma una pòlissa d'assegurança contractada per la gestora per cobrir danys accidentals al medi ambient (que ascendia a 900.000 euros).

'Cas Pujol'

Per últim, l'incident d'execució de sentència també recorda que l'abocador de Vacamorta és una de les operacions que s'analitza "amb detall" dins el conegut com a 'Cas Pujol'. Els opositors recorden que el Jutjat Central d'Instrucció 5, a la interlocutòria que tancava la investigació i la transformava en procediment abreujat, ja recollia que Jordi Pujol Ferrusola hauria rebut "contraprestacions" i "beneficis ingents" per l'obertura de Vacamorta "a través d'una complexa estructura societària".

Per això, "atesa l'ombra de corrupció política que plana sobre la inexecució" de la sentència que obliga a buidar Vacamorta, tant la PAAC com el CEPA-EdC demanen al TSJC que comuniqui la resolució de l'incident a la Fiscalia Anticorrupció, perquè també es tingui en compte per al 'Cas Pujol' en cas que acabi en condemna.