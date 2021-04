Desapareix el monòlit metàl·lic que es va instal·lar al parc dels Estanys de Platja d'Aro

Uns desconeguts s'han emportat el monòlit metàl·lic que l'Ajuntament de Platja d'Aro (Baix Empordà) va instal·lar al parc dels Estanys el Divendres Sant. A les vuit del matí, quan l'agent cívic que s'encarrega d'obrir l'espai ha anat al lloc s'hi ha trobat tan sols la base de formigó que aguantava l'estructura. Havien serrat els cargols que collaven el monòlit a la plataforma i no hi havia rastre de l'escultura. Els qui s'han endut el monòlit han actuat de nit (no se sap si en ple toc de queda). En aquesta època, el parc dels Estanys es tanca a les sis de la tarda i s'obre a primera hora del matí. Tot i que la zona té càmeres, perquè hi ha altres escultures del fons d'art municipal, els aparells no enfoquen cap a aquesta banda.

Si hi ha art que és efímer, el monòlit d'acer inoxidable que va aparèixer a la platja de Sa Conca ara fa un parell de setmanes n'és un exemple clar. Uns desconeguts s'han endut l'estructura del parc dels Estanys, on l'Ajuntament va instal·lar-la el Divendres Sant després que el dia anterior un grup de joves la desfalquessin de la sorra i la tombessin.

El monòlit tombat a la platja de Sa Conca · Ajuntament de Platja d'Aro

Al parc dels Estanys, el monòlit s'hi ha pogut veure tan sols durant deu dies. Es va situar en una de les entrades de l'espai, també per desvincular-lo de la resta d'escultures del fons d'art municipal que s'hi exposen (perquè, entre d'altres, no té autor conegut).

Aquest matí, a les vuit, quan l'agent cívic que s'encarrega d'obrir el parc ha anat al lloc s'hi ha trobat tan sols la base de formigó. Del monòlit, no n'hi havia ni rastre. Els qui se l'han endut han tret la terra que en cobria la base i han serrat els cargols que collaven el monòlit a la plataforma de formigó.

Els desconeguts han actuat quan al parc no hi havia ningú (en aquesta època, es tanca a les sis de la tarda). Segurament, s'han endut l'escultura de nit, no se sap si en ple toc de queda. A més, per entrar a la zona han hagut de saltar la tanca (que té uns dos metres d'altura).

Al parc dels Estanys hi ha càmeres de videovigilància. Entre d'altres, per evitar que es puguin malmetre les escultures del fons d'art municipal que s'hi exposen. Però com que el monòlit d'acer es trobava una mica allunyat d'aquesta zona, els aparells no enfoquen cap a aquella banda. Ara, de totes maneres, es mirarà si amb aquestes gravacions es pot deduir alguna cosa més.

Després que l'agent cívic hagi alertat de la desaparició, de moment l'Ajuntament de Platja d'Aro ha tornat a recobrir la base. Ara, doncs, a l'espai tan sols hi queda un quadrat amb terra, envoltat d'herba, que testimonia que allà hi va haver el monòlit.

Atracció turística

El monòlit d'acer inoxidable, semblant als que s'han vist en altres parts del món, va aparèixer el dimarts 30 de març a la platja de Sa Conca. La troballa va córrer per xarxes socials i, de seguida, nombrosos curiosos es van apropar per fer-s'hi fotos. A Sa Conca, però, tan sols va durar dos dies. Perquè aquell dijous, un grup de joves el van arrencar de la base i el van tombar damunt la sorra.

Per això, l'Ajuntament va decidir instal·lar-lo al parc dels Estanys. L'estructura, que tenia forma triangular i era buida per dins, feia uns tres metres d'altura. En els darrers mesos, monòlits d'acer com el que va aparèixer a Platja d'Aro s'han pogut veure en altres indrets del món. N'han aparegut a Utah, Califòrnia, Romania, els Països Baixos, el Regne Unit i en un poble de Segòvia.

El misteriós «obelisc» descobert al desert de Utah · Reuters

Algunes d'aquestes escultures, com la de Platja d'Aro, han desaparegut de la mateixa manera com van aparèixer. Però hi ha hagut casos en què grups d'ecologistes les han retirades.

I aquest diumenge, precisament, a Catalunya va aparèixer un altre monòlit. En aquest cas, es tracta d'un obelisc amb gravats egipcis que es va trobar a l'arbreda de Santes Creus, a Aiguamúrcia (Alt Camp). També se'n desconeix l'autoria, però com ja és habitual, des del primer moment va atraure curiosos.