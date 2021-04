Uns desconeguts s'emporten el monòlit del parc dels Estanys de Platja d'Aro

Uns desconeguts es van emportar ahir el monòlit d'acer inoxidable que l'Ajuntament de Platja d'Aro (Baix Empordà) va instal·lar al parc dels Estanys el Divendres Sant. A les vuit del matí, quan l'agent cívic que s'encarrega d'obrir l'espai va anar al lloc, s'hi va trobar tan sols la base de formigó que aguantava l'estructura. Havien serrat els cargols que collaven el monòlit a la plataforma i no hi havia rastre de l'escultura. Els qui s'han endut el monòlit van actuar de nit (no se sap si en ple toc de queda). En aquesta època, el parc dels Estanys es tanca a les sis de la tarda i s'obre a primera hora del matí. Tot i que la zona té càmeres, perquè hi ha altres escultures del fons d'art municipal, els aparells no enfoquen cap a aquesta banda. Ara, de totes maneres, es mirarà si amb aquestes gravacions es pot deduir alguna cosa més.

Si hi ha art que és efímer, el monòlit d'acer inoxidable que va aparèixer a la platja de sa Conca ara fa un parell de setmanes n'és un exemple clar. Al parc dels Estanys, el monòlit s'hi ha pogut veure tan sols durant deu dies. Es va situar en una de les entrades de l'espai, també per desvincular-lo de la resta d'escultures del fons d'art municipal que s'hi exposen (perquè, entre d'altres, no té autor conegut). Després que l'agent cívic hagi alertat de la desaparició, de moment l'Ajuntament de Platja d'Aro ha tornat a recobrir la base. Ara, doncs, a l'espai tan sols hi queda un quadrat amb terra, envoltat d'herba, que testimonia que allà hi va haver el monòlit.

Algunes d'aquestes escultures, com la de Platja d'Aro, han desaparegut de la mateixa manera com van aparèixer. Però hi ha hagut casos en què grups d'ecologistes les han retirades.