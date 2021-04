El jurat popular declara culpable d'homicidi el fratricida de Palafrugell

El jurat popular del cas de l'home que va matar el germà a Palafrugell el 2018 va concloure ahir que ho va fer amb la intenció de matar la víctima. Els nou membres del jurat han considerat per unanimitat que l'acusat, R.C.A., és culpable d'un homicidi intencionat, i que va perpetrar el crim sota un estat d'ofuscació.

Segons el veredicte, que el jurat va emetre ahir al migdia a la secció tercera de l'Audiència de Girona, «entre la 1 i les 4 del 24 d'agost de 2018, l'acusat va colpejar amb una crossa i/o amb un altre instrument contundent la víctima al seu domicili amb la intenció de posar fi a la seva vida, o sabent que podia causar-li la mort», subratlla. Tot i que conclouen que la baralla «no va ser proporcional», i que va començar com una baralla i va acabar amb una «agressió», el jurat considera que l'acusat no va perpetrar el crim des d'una posició de superioritat física. «Tant l'acusat com la víctima tenien un historial comú de malalties, discapacitats físiques i addiccions», conclou el jurat, motiu pel qual considera que van barallar-se des d'una posició d'igualtat.

D'altra banda, el jurat retreu a l'acusat que «no ha mostrat penediment en cap moment del judici» i que «hem quedat molt sorpresos per l'omissió de socors que hi va haver després dels fets».

Un dels punts més espinosos del veredicte era aclarir si, quan va cometre el crim, l'acusat tenia les seves capacitats mentals alterades per culpa de les drogues que s'hauria pres abans. Tenint en compte el seu historial, el tribunal ha conclòs que en el moment dels fets havia begut deu cerveses, ansiolítics i substàncies psicotròpiques, que haurien provocat que tingués les capacitats «lleugerament» alterades per poder entendre el que es feia.

Va cometre el crim «encegat»

Un dels punts del veredicte que més ha sorprès la fiscalia és el desè, que havia de resoldre si quan va cometre el crim estava sota un estat d'ofuscació que li havia alterat les capacitats volitives. El tribunal ha considerat per unanimitat que l'acusat estava «en un estat de còlera provocat en ser agredit per la víctima».

Això ha obligat a l'acusació a rebaixar lleugerament la pena inicial que li demanava a l'acusat, que eren 14 anys de presó. Amb el veredicte del jurat l'ha rebaixat a 12,5 anys, i la defensa ha demanat que se li apliqui la pena mínima possible tenint en compte els dos atenuants que el jurat li ha reconegut (drogoaddicció i arravatament). Ara el tribunal haurà d'emetre la sentència.