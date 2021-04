Cinc municipis del Baix Empordà no descarten portar als jutjats el PDU

Cinc municipis del Baix Empordà no descarten portar als jutjats el PDU

Cinc municipis de la Costa Brava del Baix Empordà denuncien que alguns aspectes del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Generalitat és "poc clar" i estudien portar-lo als jutjats. Palafrugell, Castell-Platja d'Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Calonge assenyalen que l'apartat d'integració paisatgística contempla "aspectes molt subjectius" que generen "inseguretat jurídica" perquè deixa a criteri de cada consistori atorgar, o no, una llicència.

Els alcaldes dels municipis remarquen que en cas d'una denúncia posterior hauria de ser l'ajuntament corresponent qui s'hauria de fer càrrec d'una possible indemnització. Per això, diuen, moltes llicències s'han aturat perquè els tècnics no tenen clar si el PDU permet tirar-les endavant.