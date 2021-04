Crítiques a Palamós per crear una platja per a gossos en un lloc "ple de pedres"

Crítiques a Palamós per crear una platja per a gossos en un lloc "ple de pedres"

Veïns de Palamós (Baix Empordà) critiquen que l'Ajuntament vulgui crear una platja per a gossos en un espai a tocar del port "ple de pedres, canyes i on hi ha deixalles". Els veïns, que s'han constituït en associació i ja han recollit més de 760 signatures en contra, critiquen que se'ls vulgui enviar amb els gossos "a una cantera", on ara per ara hi ha un cartell que no recomana el bany i on a més, hi viu una colònia de gats. Reclamen poder tenir un altre espai i asseguren que, si no, faran "desobediència civil". L'Ajuntament, per la seva banda, diu que la decisió no és definitiva i que s'ha d'aprovar per ple. Afirma, això sí, que el cartell prohibint el bany és provisional i que si la proposta tira endavant, la zona es condicionarà.

La platja de Pere Grau està situada a tocar d'on comença el dic de recer del port. És una zona acotada, emmarcada pel mur de formigó i les roques del Giber. Durant el darrer any, bona part de la seva superfície l'han ocupada blocs de formigó i pedra que es feien servir per reparar el dic de recer (malmès pel temporal Gloria).

Ara que els treballs ja s'han enllestit, l'Ajuntament vol aprofitar per crear-hi una platja per a gossos i mascotes. La proposta ja ha rebut el vistiplau de la comissió de seguiment de l'ordenança de tinença d'animals. Però xoca frontalment amb la visió d'un grup de propietaris de gossos, que la rebutgen de totes totes.

Per fer-se escoltar, s'han constituït en associació i han impulsat una campanya de recollida de signatures, que ja suma més de 760 adhesions. Critiquen que l'Ajuntament, més que una platja per a gossos, vulgui crear "un gueto" i que se'ls enviï "a una cantera". "Ho considerem totalment inviable", critica la seva portaveu, Toñi Valle.

Expliquen que, d'entrada, l'accés a la platja ja és difícil. Però que un cop a lloc, la zona està plena de pedres, hi costa caminar, hi ha deixalles (com llaunes i vidres trencats), canyes i troncs. "En un espai com aquest, que se'ns expliqui com hi podem caminar o jugar amb els gossos, i ja no parlem de parar-hi tovalloles", critica Valle.

A més, l'associació (que han batejat com a Pet's Friendly Costa Brava) diu que en aquest lloc hi viu una colònia de gats. I que just a l'entrada de la platja, un cartell ja alerta que s'hi prohibeix el bany i que, els qui accedeixen a la cala, ho fan sota la seva responsabilitat. "És una burla total", assegura la portaveu.

Protesta i desobediència

Els propietaris es neguen a dur els gossos a aquesta platja, perquè les pedres els poden fer mal als coixinets plantars. "En deu minuts acabaríem al veterinari", es queixa Valle. Asseguren que, de tots els quilòmetres de platges que té Palamós, hi ha altres llocs més adients.

A l'octubre del 2018, l'Ajuntament va crear un espai temporal per a animals de companyia a la platja Gran. Està situat al principi del passeig marítim, a l'entrada del municipi venint per Sant Antoni. S'habilita però entre l'1 de novembre i el 15 de març.

L'associació reclama al consistori que faci marxa enrere amb la proposta a la platja de Pere Grau. Asseguren que, si se'ls dona una altra zona, a l'estiu estan disposats a fer-la servir amb limitació horària (deixant-la per als banyistes durant les hores de més afluència). I ja avancen que, si no, protestaran i faran "desobediència civil" encara que els multin (portant els gossos en altres espais de la platja Gran, la Fosca o Castell).

No és definitiu, i es condicionarà

L'Ajuntament de Palamós explica que la decisió no és definitiva i que, en tot cas, si tira endavant i s'aprova per ple, la platja de Pere Grau es condicionarà. "Hem fet la proposta, però actualment aquest no és un lloc perquè hi puguin anar els animals de companyia", admet el regidor de Medi Ambient, Xavier Lloveras.

Lloveras recorda que la proposta va rebre l'aval de la comissió de seguiment de l'ordenança, i que hi ha entitats animalistes que la veuen bé. Ara, el regidor també avisa que abans l'espai no s'obri com a platja per a mascotes, caldrà fer-hi actuacions.

D'entrada, afirma Lloveras, "el primer que s'haurà de fer" és treure la colònia de gats de la zona. "I després, retirar les herbes i les roques més grosses perquè els animals hi puguin entrar, aportar sorra més a tocar de l'aigua i netejar les deixalles", precisa el regidor. "Un cop el ple municipal ho aprovi, després es condicionaria; però aquestes feines sempre es fan de cara a la temporada d'estiu", hi afegeix.

El cartell, provisional

Pel que fa al cartell que ara per ara prohibeix el bany, Xavier Lloveras explica que l'avís feia referència a les obres del dic. "Ara, però, la platja ja torna a ser lliure de bany i per tant, aquest cartell s'ha de retirar", concreta el regidor de Medi Ambient.

Lloveras recorda que, d'ençà que al 2018 es va actualitzar l'ordenança de tinença d'animals, arran del "procés de participació ciutadana" que va acompanyar el procés, s'han tirat endavant diferents iniciatives. A més de l'espai temporal per a gossos a la platja Gran, per exemple, també s'han creat zones d'esbarjo exclusives per a gossos a parcs municipals.

La proposta de crear una platja per a animals de companyia durant tot l'any, precisament, va ser una demanda de l'Associació Protectora d'Animals de Palamós (APAP). "Hi hem estat treballant durant els darrers mesos, i aquest hivern ens va sortir la possibilitat de la platja de Pere Grau", concreta Lloveras.

El regidor no es tanca a estudiar altres propostes (com la limitació horària a la platja Gran o adequar-ne alguna de les altres del municipi per a gossos). "Però així com la platja de Pere Grau es pot adequar automàticament i tenir-la a punt per a l'estiu, aquestes altres propostes comportarien haver de fer un altre procés de participació ciutadana; no és tan senzill", conclou.

Text