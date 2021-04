Un jutjat ordena aturar les obres d'una casa al Puig de Montcal

El jutjat contenciós administratiu 3 de Girona ha estimat les mesures cautelars sol·licitades per Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava i ha ordenat aturar les obres d'edificació d'una casa a l'avinguda Puig Montcal a Begur (Baix Empordà). A la interlocutòria, el jutjat atén els motius al·legats pels ecologistes sobre la possible afectació de les obres en terrenys inclosos al PEIN Muntanyes de Begur, a hàbitats d'interès prioritari comunitari de dunes amb pineda mediterrània, i considera que en aquest cas hi ha un interès superior per protegir el medi ambient. Per això, també ha acordat suspendre l'eficàcia de la llicència concedida per l'ajuntament.

Fa temps que Ecologistes en Acció i SOS Aiguafreda-Salvem la Costa de Begur intenten aturar el procés per urbanitzar i edificar el sector de Montcal, on s'hi volia construir un habitatge unifamiliar de dues plantes i planta soterrània -amb garatge i piscina- que se situen «uns terrenys amb un gran desnivell». El mes d'agost del 2019 van demanar la declaració de nul·litat del projecte. Una petició, asseguren, que mai se'ls ha respost ni tramitat. El mes de juliol de l'any passat, van interposar un recurs de reposició contra la llicència d'obres per edificar aquest habitatge i uns mesos més tard, al desembre, van demanar la paralització de les obres.

Segons expliquen, però, l'ajuntament va desestimar el recurs i va confirmar la llicència «atorgada en plena pandèmia», el 28 d'abril del 2020. Per això, les entitats van interposar un contenció i van demanar al jutjat mesures cautelars, la suspensió de l'eficàcia de la llicència i la paralització de les obres.

El jutjat ha estimat ara les cautelars i ha ordenat a Begur que aturi les obres. La interlocutòria té en compte l'informe ambiental aportat pels ecologistes que apunta a afectacions ambientals i paisatgístiques i invoca el Pla Director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDU). Entre els motius al·legats per les entitats, hi havia la «irregularitat» en la concessió de la llicència durant el confinament i «malgrat la suspensió dels terminis administratius i de paralització de tramitació d'expedients». També «la il·legalitat» d'autoritzar una edificació unifamiliar aïllada en uns terrenys «inclosos al PEIN de les Muntanyes de Begur», l'impacte paisatgístic, la infracció del PDU o la manca d'estudi d'impacte i integració paisatgística, entre d'altres. Els ecologistes celebren la resolució judicial i lamenten «la negligència i la greu actuació de l'Ajuntament» per haver permès iniciar les obres.