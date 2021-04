Mor l'empresari i històric exregidor del PP a Palamós Joan Fontanet

Ha mort l'empresari i exregidor del PP a Palamós Joan Fontanet. Fontanet va representar els populars gironins a l'Ajuntament de Palamós durant 24 anys, entre el 1987 i el 2011. A més, era empresari -tenia una empresa de conserves d'anxoves- i havia estat president del club de fubol de Palamós, on també havia jugat de porter.

«Era molt de Palamós». Així el descriu l'actual alcalde, Lluís Puig (ERC). Malgrat militar en partits que estan políticament a les antípodes, Puig destaca que Fontanet «sempre va posar els interessos del municipi per sobre els interessos de partit». Puig el recorda com una persona «molt vincualda al teixit social del municipi, amb un caràcter obert que el feia tenir bona relació amb molta gent». «Ha tingut un cert pes en la societat palamosina», assenyala el batlle, tot reiterant que Fontanet «s'estimava molt el municipi» i que s'havia convertit en una persona «molt coneguda i molt estimada» entre els seus veïns.

En l'àmbit polític, Fontanet es caracteritzava per ser carismàtic i no tenir pèls a la llengua. Va encapçalar la llista del PP a Palamós sis vegades consecutives, i va arribar a ser soci de govern durant diversos mandats amb CiU, tot assumint les àrees de Governació, Seguretat Ciutadana i Urbanisme, entre d'altres. De fet, Fontanet es mostrava públicament satisfet d'haver donat «estabilitat» al poble a través d'aquest pacte. Entre les seves prioritats com a regidor, sempre hi va haver la creació de la residència geriàtrica, així com garantir la seguretat i l'ordre al poble en relació amb les senyals de trànsit.

Enfrontament amb el PP

Tot i això, es va començar a allunyar del seu partit l'any 2008, quan va criticar la «imposició» de l'acord entre Enric Millo i Antoni Pelegrín per tal que el primer es convertís en president dels populars a Girona. De fet, va arribar a dimitir de la gestora del partit i com a membre de l'organització del congrés provincial, tot qualificant de «dictatorial» la direcció del partit. Tot i això, no va abandonar l'acta de regidor.

Aquestes desavinences, tanmateix, van fer que a les següents eleccions municipals, les de maig de 2011, la direcció del PP no li permetés tornar a ser cap de llista, tot i que el relleu el va prendre el seu fill, Ricard Fontanet, i ell va anar de número 3. Quan el seu fill va haver de renunciar per motius laborals, ell va intentar convertir-se de nou en regidor, però no ho va aconseguir perquè la número 2 no va voler renunciar.

Però més enllà de l'aventura política, a la qual va dedicar 24 anys de la seva vida, Fontanet també va estar molt vinculat al Palamós de futbol, equip del qual va ser jugador -concretament, porter- i al qual va seguir estretament vinculat durant la seva vida adulta, arribant a ser-ne president. Posteriorment, Fontanet es va mostrar molt crític amb la presidència de Diminitri Piterman, amb qui va arribar a experimentar enfrontaments públics. De fet, Piterman va arribar a declarar-lo «persona non grata» a la llotja de l'estadi Nou Municipal, tot obligant-lo a pagar entrada per poder entrar a l'estadi.

Un promotor de l'anxova

A banda de la política i l'esportiva, la tercera «pota» de Fontanet va ser la d'empresari. Va ser propietari d'una empresa dedicada a la conserva d'anxova -Anxoves de Palamós-, que posteriorment van continuar els seus fills. Es va fer molt popular perquè cada dissabte posava una parada al passeig de Mar, i perquè va recórrer nombroses fires de Catalunya amb les seves anxoves. També va voler donar a conèixer el seu procés de producció a través de visites guiades a la seva fàbrica a la qual se sovint se sumaven tant veïns com turistes.