Palamós rescindeix el contracte amb la constructora de les millores del barri de l'Eixample

L'Ajuntament de Palamós ha rescindit el contracte que tenia amb la constructora encarregada de fer les obres de millora en el barri de l'Eixample. El motiu, assenyala el consistori en un comunicat, han estat els reiterats incompliments de termini per part de l'empresa, malgrat els advertiments des de l'Àrea d'Urbanisme. Des de l'Ajuntament aclareixen que ja s'ha iniciat un nou procediment de contractació amb una altra companyia per tal de poder completar les obres de millora en aquest barri de la ciutat. El comunicat també remarca que la rescissió del contracte no comportarà cap modificació, ni en el projecte, ni en el seu pressupost, i per tant "no tindrà cap mena de repercussió econòmica" per als veïns i veïnes d'aquest sector.

La nova contractació s'ha fet pel procediment d'urgència i ha de servir per completar de manera ràpida els serveis com l'asfaltatge de carrers. Es preveu que la nova constructora estigui treballant en un termini aproximat de sis setmanes, un cop enllestit el procés administratiu pertinent. Aquest nou procés d'obres no inclourà, però, els treballs més complexos, com és el cas del carrer de la Mercè, en el qual s'ha d'ubicar un nou col·lector d'aigües.

En aquest cas, les obres s'iniciaran més tard, en una fase posterior i un cop finalitzat el procés administratiu d'adjudicació previst per al proper mes de maig. Durant aquest termini i fins el començament de les obres, la superfície del carrer de la Mercè, actualment amb base de sauló, quedarà completament compactada per tal de poder garantir el pas tant de vianants com dels vehicles dels veïns.

El projecte integral de l'Eixample es va iniciar el febrer de 2019 i inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d'asfalt, i afecta un espai delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vincke i l'avinguda del President Francesc Macià. Això inclou també tots els trams de carrers interiors d'aquest perímetre. En concret, els perpendiculars a mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral·lels a mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni.