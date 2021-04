Signatures contra la platja apta per a gossos de Palamós perquè té pedres i brutícia

Veïns de Palamós critiquen que l'Ajuntament vulgui crear una platja per a gossos en un espai a tocar del port «ple de pedres, canyes i on hi ha deixalles». L'Ajuntament, per la seva banda, diu que la decisió no és definitiva i que s'ha d'aprovar per ple. Afirma, això sí, que el cartell prohibint el bany és provisional i que si la proposta tira endavant, la zona es condicionarà.

La platja de Pere Grau està situada a tocar d'on comença el dic de recer del port. És una zona acotada, emmarcada pel mur de formigó i les roques del Giber. Durant el darrer any, bona part de la seva superfície l'han ocupada blocs de formigó i pedra que es feien servir per reparar el dic de recer (malmès pel temporal Gloria). Ara que els treballs ja s'han enllestit, l'Ajuntament vol aprofitar per crear-hi una platja per a gossos i mascotes. La proposta ja ha rebut el vistiplau de la comissió de seguiment de l'ordenança de tinença d'animals. Però xoca frontalment amb la visió d'un grup de propietaris de gossos, que la rebutgen de totes totes.

Per fer-se escoltar, s'han constituït en associació i han impulsat una campanya de recollida de signatures, que ja suma més de 760 adhesions. Critiquen que l'Ajuntament, més que una platja per a gossos, vulgui crear «un gueto» i que se'ls enviï «a una cantera». «Ho considerem totalment inviable», critica la seva portaveu, Toñi Valle. Expliquen que, d'entrada, l'accés a la platja ja és difícil. Però que un cop a lloc, la zona està plena de pedres, hi costa caminar, hi ha deixalles (com llaunes i vidres trencats), canyes i troncs.

A més, l'associació (que han batejat com a Pet's Friendly Costa Brava) diu que en aquest lloc hi viu una colònia de gats. L'associació reclama al consistori que faci marxa enrere amb la proposta a la platja de Pere Grau. Asseguren que, si se'ls dona una altra zona, a l'estiu estan disposats a fer-la servir amb limitació horària. I ja avancen que, si no, protestaran i faran «desobediència civil» encara que els multin.

D'altra banda, des de l'oposició, el grup municipal de Ciutadans consideren que és una proposta «insuficient» i opten per adaptar la platja Gran, la Fosca i la del Castell i es mostra «100% d'acord» amb el moviment veïnal. Concretament proposen disposar un tancat per delimitar la zona i l'aigua i adequar dutxes i fonts. Una visió que també comparteix el grup de Junts, que indica que cal que hi hagi «un espai digne» per als animals i s'ofereixen a obrir una línia de diàleg «amb qualsevol plataforma o grups de persones» per possibles futures recollides de signatures.