Uns 30 veïns de Palamós es manifesten amb els seus gossos a la platja per reclamar-ne un espai, adequat a les mascotes | ACN

Una trentena de veïns de Palamós (Baix Empordà) s'han manifestat aquest diumenge amb els seus gossos per la platja de Palamós. Ho han fet malgrat que està prohibit i conscients que s'exposaven a una sanció per part de l'Ajuntament. El motiu és exigir al consistori que habiliti una platja dedicada als animals i que sigui "adequada". I és que de moment l'Ajuntament només els ha ofert la platja de Pere Grau, un espai que consideren allunyat i "ple de pedres, canyes i deixalles". Remarquen que també que hi ha una colònia de gats i asseguren que habilitar un altre espai seria "més fàcil i més econòmic" que intentar condicionar la platja de Pere Grau. De moment, ja han avisat que cada diumenge es manifestaran, encara que estigui prohibit.