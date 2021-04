Palamós adjudicarà a una nova empresa el projecte de l'Eixample

La junta de govern de l'Ajuntament de Palamós va aprovar, en la sessió realitzada el dijous, la rescissió del contracte amb l'empresa constructora responsable -fins ara- de l'execució d'obres del projecte urbanístic de millora integral d'una part de l'àmbit de l'Eixample. El consistori afirma que la decisió s'ha pres pels reiterats incompliments dels terminis d'obra de l'empresa, la qual no ha reconduït aquesta situació malgrat els «constants advertiments realitzats pels tècnics de l'àrea municipal d'Urbanisme».

Tot i això, asseguren que la rescissió del contracte no comportarà cap modificació ni en el projecte ni en el seu pressupost, i per tant no tindrà cap mena de repercussió econòmica per als veïns i veïnes d'aquest sector. Tanmateix, el consistori inicia un procés de contractació d'una nova empresa a la qual s'adjudicarà la realització de les obres d'urgència amb l'execució d'aquells treballs, que complementaran les tasques realitzades fins ara i que garantiran que no es malmeti la feina feta.

Aquest procediment d'urgència permetrà complementar les voreres i les connexions de serveis, així com l'asfaltatge de carrers. No inclourà treballs més complexos, com és el cas del carrer de la Mercè, ja que la complexitat de les tasques de canalització requereix que es faci una segona adjudicació. En aquest cas, les obres s'iniciaran més tard, en una fase posterior i un cop acabat el procés administratiu d'adjudicació, previst per al proper mes de maig. Durant aquest termini i fins a l'inici d'obres, la superfície del carrer de la Mercè, actualment amb base de sauló, quedarà completament compactada garantint el pas còmode, tant de vianants com dels vehicles dels veïns.