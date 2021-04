Calonge i Sant Antoni reobren els casals d'avis

Calonge i Sant Antoni reobrirà a partir del maig els casals d'avis. La reobertura d'aquests equipaments es farà amb totes les mesures de contenció de la covid-19 i inscripció prèvia. Així, els casals obriran només per realitzar activitats preferentment a l'aire lliure, que es faran en grups bombolla de sis persones. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni organitzarà dues reunions per explicar als socis i sòcies com seran els casals. Seran el dia 29 d'abril a les 11 del matí al casal de Calonge a la Sala Fontova i el 30 d'abril a la mateixa hora al de Sant Antoni al Teatre Mundet. Per posar a punt el casal de Sant Antoni aquests dies s'està renovant la pintura amb alumnes de la Unitat d'Escolarització Compartida de l'Institut Puig Cargol.