S'incendia una màquina escombradora i les flames afecten un supermercat de Palamós

Els bombers treballen amb vuit dotacions en un incendi a Palamós.



Una màquina escombradora de neteja s'ha incendiat a la zona del carrer Joan Baptista la Salle i el fum i les flames han afectat la façana l'edifici del costat, on hi ha un supermercat.







A lloc hi ha els Bombers, la Policia Local, el SEM i els Mossos d'Esquadra.



El foc s'ha declarat capa dos quarts de nou en el vehicle de neteja i causa afectacions al supermercat Bonpreu, segons els Bombers. Es desconeix el motiu que ha fet incendiar aquest vehicle.





Incendi d'una de les màquines escombradores al carrer de St Joan Baptista, que ha afectat la façana i els comerços de l'edifici. No hi ha cap persona afectada.

#Palamós pic.twitter.com/J7Vhv6kK3w — Ajuntament de Palamós (@AjPalamos) April 20, 2021

Façana afectada

Segons informa l'ajuntament,i el què ha ha afectat el fum i les flames és la façana de l'edifici del costat, on hi ha diversos comerços, entre ells un supermercat.