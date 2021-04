Mor la nena de 5 anys que va caure en una piscina de la Bisbal

La nena de 5 anys que va caure ahir en una piscina de la Bisbal d'Empordà ha perdut la vida.

Ho va fer ahir ja que no va superar les conseqüències de l'ofegament. La nena era de la població i d'origen gambià.

Els Mossos d'Esquadra consideren que es tracta d'un accident, però tenen una investigació oberta i han obert diligències per aclarir els fets.

El succés es va desencadenar en una casa del carrer del Carme de la Bisbal, que no era el domicili de la menor.

La criatura va entrar a la vivenda per un forat i va caure a la piscina.

Els mateixos propietaris de la casa on es va produir l'accident van ser els encarregats d'alertar els serveis d'emergència.

A lloc s'hi van desplaçar els Mossos, Policia Local i el SEM.

Els sanitaris la va intentar reanimar i van aconseguir-ho inicialment però les constants de la petita ja eren molt febles.

L'helicòpter del SEM va ser qui va traslladar amb helicòpter a la menor fins a l'hospital Josep Trueta.

En arribar al centre hospitalari la nena estava molt feble i ja no es va poder remuntar tot i els intents dels efectius mèdics del centre i va perdre la vida.



Investigació oberta

La criatura vivia en una zona molt propera a la casa on va entrar i de moment, els Mossos investiguen com hi va anar a parar. El que se sap és que va entrar per un forat de la tanca a la casa on es va precipitar a la piscina