La xarxa de deixalleries del Consell Comarcal rep més residus que l'any passat

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha recepcionat durant el 2020 unes 5.000 tones de residus i 21.500 usuaris. Segons l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal, la deixalleria de la Bisbal d'Empordà és, en diferència, la que més usuaris té, i aquest any s'ha vist un increment del 30%. Al llarg de l'any, tot i les setmanes de tancament pel confinament, hi han hagut 21.500 usuaris, el 86% dels quals són dels mateixos habitants de la Bisbal, mentre que la resta són d'altres municipis de la comarca. A la deixalleria mòbil, que es desplaça bàsicament als municipis rurals del centre i nord de la comarca, es recullen una mitjana de 5.000 kg de residus al mes, on la proporció de residus especials recollits s'ha elevat fins al 30%, i amb un total de 3.471 usuaris durant l'any 2020.

Tot i que durant els mesos de març i abril les deixalleries van estar gairebé tancades, l'efecte del confinament ha fet que s'hagi incrementat el nombre d'usuaris en un 30%. En el cas de la deixalleria mòbil la quantitat recollida ha sigut un 16% superior i s'ha registrat un rècord de 14.000 kg el mes de maig, just a l'inici del desconfinament domiciliari. Per al conseller de Medi Ambient, Marc Calvet, «tenir una bona xarxa de deixalleries ben dimensionades i ben distribuïdes pel territori és bàsic per tal de fomentar el reciclatge».