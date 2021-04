El foc d'una màquina de neteja afecta un supermercat a Palamós

Aparatós incendi ahir al matí a Palamós. Una màquina escombradora de neteja municipal es va incendiar quan treballava pel carrer Joan Baptista la Salle i, com a conseqüència, les flames van cremar la part de darrere del supermercat Bonpreu que hi havia al costat.

La resta de l'edifici també va patir diverses afectacions a causa del fum, en concret, uns apartaments turístics i un comerç dels baixos.

Es desconeixen les causes

Fins al lloc s'hi van desplaçar nou dotacions dels Bombers, cinc unitats de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra amb dues patrulles. Sortosament, ningú va resultar ferit. De moment es desconeix el motiu que va desencadenar l'incendi de la màquina escombradora.

El foc es va declarar cap a dos quarts de nou en el vehicle de neteja i va ser el mateix conductor del vehicle de la neteja qui va alertar els serveis d'emergència en veure que sortia molt de fum de la màquina.

Extingit en mitja hora

Tot i les impactants flames que van sortir del vehicle, el foc es va poder extingir en una mitja hora però els Bombers van haver de fer ventilació de tot l'immoble del costat, on hi ha ubicat el supermercat i també els pisos turístics, que actualment no tenien activitat.

La Policia Local va tallar l'accés a la zona i va atendre el servei per tal d'assegurar tota l'àrea. Aquest incendi va afectar la façana de l'edifici més proper i el fum la va deixar tota negra, a banda de generar les destrosses al supermercat Bonpreu d'aquest punt de la vila.