Mor la nena de cinc anys que va caure en una piscina d'una casa de la Bisbal

La nena de cinc anys que va caure dilluns al vespre en una piscina de la Bisbal d'Empordà va morir durant la mateixa nit a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els serveis mèdics van intentar recuperar-la però no va ser possible. La nena era veïna de la població i d'origen gambià.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal consideren que es tracta d'un accident, però tenen una investigació oberta i han obert diligències per aclarir els fets.

El succés es va desencadenar en una casa del carrer del Carme de la Bisbal, que no era el domicili de la menor. La criatura va entrar a la vivenda per un forat de la tanca i per causes que es desconeixen va aparèixer a dins de la piscina.

Els propietaris de la casa on es va produir l'accident van veure quelcom estrany a dins la piscina i van veure la criatura a dins. Ells mateixos van ser els encarregats d'alertar els serveis d'emergència. Al lloc s'hi van desplaçar els Mossos, Policia Local i el SEM.

Els sanitaris la van intentar reanimar i van aconseguir-ho inicialment però les constants de la petita ja eren molt febles. L'helicòpter del SEM va traslladar la menor fins a l'hospital Josep Trueta.

En arribar al centre hospitalari la nena estava molt feble. Passades les hores, va recaure i la petita ja no es va poder remuntar tot i els intents dels efectius mèdics del centre. Cap a dos quarts d'onze de la nit hi va perdre la vida.

Investigació oberta

La criatura vivia en el mateix carrer de la casa on va entrar i, de moment, els Mossos d'Esquadra consideren que es tracta d'un fet accidental i investiguen com hi va anar a parar per tal de tancar les diligències que han d'aportar al jutge de la Bisbal.

El que se sap és que va entrar per un forat de la tanca a la casa i llavors va aparèixer a dins de la piscina. Abans de l'accident, la petita havia sigut vista en un parc molt pròxim al carrer i anava amb més criatures.

La policia no descarta que hagués entrat al patit de la casa amb més nens -i fins i tot que no fos el primer cop que ho feia- però quan va ser descoberta pels propietaris de l'habitatge, es trobava tota sola. La menor anava només amb roba interior quan se la treure de l'aigua per intentar reanimar-la ja que presentava signes clars d'ofegament.

Tragèdies aquàtiques

Aquesta desgràcia ha commogut la Bisbal d'Empordà, igual que fa vuit anys, quan un nen de només 12 anys va perdre la vida mentre es banyava al riu Daró al seu pas per la capital del Baix Empordà. En aquell cas, el nen s'hi banyava amb un grup d'amics. Els serveis sanitaris li van practicar maniobres de recuperació cardiopulmonar però no va ser possible salvar-lo.