L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat d'amputar part d'un dit d'una mossegada a un home a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) durant una baralla que va començar per una disputa pel lloguer d'una embarcació, el 14 d'agost del 2018. La sentència conclou que va actuar en «legítima defensa» i per intentar «deslliurar-se» de l'altre processat, que li havia «rodejat el coll amb un braç, pressionant amb força, ofegant-lo i impedint que pogués respirar». L'Audiència condemna aquest acusat per un delicte lleu de lesions i li imposa una multa de 180 euros. També l'haurà d'indemnitzar amb 245 euros. L'acusat que va mossegar el dit al seu agressor fins a amputar-li part del dit s'enfrontava a 4 anys de presó per un delicte de lesions amb deformitat. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Daniel Varona, argumenta que va ser «l'única manera possible» que va tenir per «deslliurar-se» d'un ofegament, perquè l'altre processat el tenia subjectat pel coll amb un braç i li impedia «respirar» mentre amb l'altra mà «li esgarrapava i colpejava la cara».

Com a resultat de la mossegada, el processat va patir lesions consistent en una fractura distal de la falange distal del dit del mig de la mà dreta i l'amputació total d'aquesta falange.