Calonge viu un Sant Jordi "singular i global"

Calonge i Sant Antoni ha viscut un Sant Jordi "singular i global" amb llibres de les 75 nacionalitats dels veïns del poble. Una iniciativa de l'Ajuntament que ha volgut fer d'aquesta diada una festa "inclusiva i per a tothom". A més, s'han convidat cònsols de diferents països per tal que poguessin visitar i gaudir d'aquest Sant Jordi.

La plaça Major ha estat el lloc escollit per muntar les parades, a més d'un escenari on hi ha hagut música en directe. Els veïns majoritàriament s'han mostrat "encantats" amb la proposta del consistori. La Catherine és francesa però fa anys que viu a Calonge i destaca que una festa com aquesta "és molt agradable i més amb la barreja de cultures d'aquest any".

"Tenim la determinació de ser un poble cultural i obert a tothom", són les paraules del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Norbert Botella, des de l'escenari instal·lat a la plaça Major del poble en l'inici dels actes de Sant Jordi. Un Sant Jordi que Botella considera "singular i global", i és que a Calonge els veïns poden trobar llibres de les 75 nacionalitats diferents que hi ha representades. Una iniciativa "diferent i inclusiva" de l'Ajuntament que ha tingut una bona rebuda entre els conciutadans.

Una de les que s'ha deixat caure per la plaça ha estat la Roser Sallerés. Explica que està "molt a favor" que aquest any s'hagi fet "un Sant Jordi especial" perquè "estem en un any especial". "També crec que val la pena que s'expliqui que aquí hi ha gent de tot arreu, no només alemanys, anglesos o holandesos", assenyala.

Com ella, la Dolors Guasch que reconeix que ha felicitat els treballadors de l'Ajuntament i troba una "idea genial" haver barrejat les diferents cultures i llengües que hi ha al poble. "D'aquesta manera se senten molt més acollits", diu Guasch.

La Dolors viu a Sant Antoni i ha vingut acompanyada de l'Olga. Ella és russa i només es pot expressar en anglès. Destaca que la festa és "increïble" i que el fet d'haver dut llibres d'altres contrades és un "encert". "La veritat és que m'encanta aquesta festa i l'organització", remarca.



Cònsols de diferents llocs

A la jornada també hi han assistit diversos cònsols de països convidats per l'organització, entre els quals el de Mèxic, el de Bielorússia o el de Romania. Botella explica que la feina del consolat ha estat "determinant" per poder tenir els diferents llibres. Unes obres que custodiarà la biblioteca municipal i que els veïns que ho desitgin podran demanar en forma de préstec.

L'acte inaugural ha estat un concert amb el guitarrista Rodney Homar davant d'un centenar de persones. A més, durant el dia estan preparades altres activitats com tallers de kodedama, un espectacle infantil, partides d'escacs i un concurs de cultura general adreçat als joves, entre d'altres.