Les pintades al jaciment iber de Castell a Palamós queden impunes

El jutjat penal 1 de Girona ha absolt dos joves que s'enfrontaven a un any i mig de presó cadascun acusats de ser els autors de les pintades que van aparèixer el novembre del 2017 al jaciment del poblat iber de Castell a Palamós. La sentència recull que no ha quedat provat que els dos processats fessin els grafits amb les firmes «Sherpa» i «Soul Jah JM», símbols del dòlar, flors o els noms «Cristina i Marina» a la cisterna i a la muralla del jaciment. Segons recull el jutjat, el cost de reparació dels danys causats va ser de 7.740,90 euros. La fiscalia i la Generalitat acusaven els dos processats d'un delicte de danys contra el patrimoni històric. «No ha quedat provat que els acusats, amb ple coneixement que es trobaven en un jaciment arqueològic protegit i amb ànim de menyscabar-lo, realitzessin diverses pintades utilitzant esprai per fer grafits», conclou la sentència del jutjat penal 1.

La jutgessa remarca que, en aquest cas, no hi havia cap prova directa que incriminés els dos joves acusats i que els Mossos d'Esquadra van concloure que eren els autors de la bretolada després d'investigar les seves xarxes socials (on apareixien al costat de grafits amb les mateixes firmes) i trobar un videoclip gravat prop del jaciment en dates pròximes al dia que presumptament es van fer les pintades. També apuntaven que la bretolada s'hauria fet el 26 de novembre, que és la data que apareixia als grafits.

El jutjat que assenyala que la investigació dels Mossos «únicament ve a acreditar que els acusats tenen una forta presència a les xarxes socials, amb gran nombre de seguidors, i amb els pseudònims «Sherpa» i «Souljah'». Els Mossos d'Esquadra també van comprovar que a la zona on viuen els processats, a Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental), «hi ha pintades amb les mateixes inscripcions» però «no consta si van ser fetes pels acusats».