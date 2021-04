La Policia Local de Platja d'Aro deté sis lladres per robar en habitatges en una setmana

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut sis lladres per robar en habitatges en una sola setmana.

També ha arrestat un conductor sense carnet i amb molts antecedents que va fugir en veure la policia i va protagonitzar una persecució.

Les detencions es van realitzar en quatre actuacions diferents amb pocs dies de diferència. La Policia de Platja d'Aro destaca la col·laboració de la ciutadania.



Persecució

La primera de les actuacions, però va ser la del conductor fugit. Concretament, es va produir el passat 15 d'abril, quan la patrulla policial va aturar un vehicle que anava conduït per una persona de la qual se sospitava que no disposava del permís de conduir.

Quan la patrulla es va acostar a la finestra del vehicle per parlar amb el conductor, aquest va fer una forta accelerada i va fugir del lloc, conduint de manera temerària i a gran velocitat pels carrers interiors del poble.

Finalment, el vehicle es va aturar quan va accedir a un carrer sense sortida. El conductor, amb nombrosos antecedents per violència de gènere, va ser detingut per desobeir greument els agents de l'autoritat i el van denunciar penalment per no disposar del permís de conduir i per fer-ho de manera temerària.



Tall amb sang al peu

L'endemà, 16 d'abril, la Policia Local va rebre una trucada d'una veïna dient que estava veient com unes persones estaven carregant un televisor en un vehicle i que havien sortit d'un pis dels quals no eren els propietaris.

Quan la patrulla va arribar al lloc va comprovar que el pis es trobava forçat, vidres trencats i l'interior remogut. Un cop recollida detalladament la descripció dels autors del fet, les patrulles es van disposar a fer controls per tal de localitzar-los. Minuts després, en un dels controls policials establerts, es va identificar una persona que conduïa descalç, coincidia plenament amb la descripció facilitada i presentava un tall sagnant al peu, susceptible d'haver-se'l fet feia poca estona. Casualment, la testimoni va veure el control policial i va identificar plenament al conductor del vehicle com un dels autors del robatori.

Un cop amb les dades del vehicle que portava aquesta persona, els agents van poder rastrejar els moviments del mateix gràcies a les càmeres lectores de matrícules del municipi i se'l va poder situar en el lloc dels fets. Per tots aquests indicis, els policies van arrestar l'home com a un dels autors del robatori amb força al pis.

Tres detinguts després de robar

La tercera de les actuacions es va produir el 17 d'abril i en aquest cas, va acabar amb la detenció de tres persones d'origen albanès per temptativa de robatori amb força interior de domicili, falsificació de document públic i usurpació de l'estat civil.

Els fets es van produir al matí, quan un veí va alertar la Policia Local que havia vist unes persones forçant la porta d'un domicili. El veí va recriminar-los el fet i els lladres van marxar del lloc amb un vehicle. Gràcies a la descripció facilitada pel testimoni dels autors, els agents van poder interceptar-los en un control policial posterior. Durant les comprovacions, van observar que la documentació del vehicle havia estat falsificada i constava a nom d'una persona que res tenia a veure amb la causa.

Amagat dins del pis

La darrera de les actuacions es va produir la matinada del 23 d'abril, quan els agents locals va detenir dues persones per robatori a un pis del nucli de Platja d'Aro. L'avís el van donar diversos veïns que es van despertar en sentir cops en un pis proper. Quan la patrulla va arribar va veure una dona que s'amagava en una zona boscosa propera a l'immoble.

Davant la presència policial, la dona va manifestar als agents que la seva parella havia accedit pel balcó a l'immoble situat al primer pis d'un bloc de pisos amb la intenció de robar.

Un cop els agents actuants van accedir a l'interior de l'habitatge, es van trobar amagat a l'interior del mateix una segona persona que també va ser interceptada. Els detinguts disposaven de diferents eines amb les quals van forçar la persiana i els accessos a l'immoble.