Tossa compra l'emblemàtica finca del Mas Padró per ampliar la zona escolar

L'Ajuntament de Tossa ha adquirit la finca del Mas Padró per ampliar la zona escolar. El terreny, ubicat a l'inici de l'avinguda de Puerto Rico, just al costat de les escoles, compta amb una qualificació urbanística d'Equipament Docent. L'alcaldessa de Tossa, Imma Colom, es mostra molt satisfeta amb l'adquisició i explica que «feia molts anys que s'estava intentant arribar a un acord amb els hereus» i assegura que després d'uns mesos «intensos de negociacions», s'ha arribat a una entesa i el mas ja és propietat municipal.

La compra s'ha realitzat per un import de 296.000 euros. El mas i la finca on està ubicat, de 718 metres quadrats, seran incorporats immediatament a la zona escolar. L'edificació que hi ha actualment al terreny adquirit, a causa del mal estat i per seguretat i salubritat, serà enderrocada, s'ampliarà la zona d'esbarjo del col·legi i s'estudiarà la fórmula per preservar l'Era del Mas, feta amb peces ceràmiques i de gran valor arquitectònic.